Vláda zavádí dotované samotestování ve firmách. Pojišťovnám se to nelíbí | E15.cz

„Pojišťovny nemohou podporovat nějaké programy, které by ještě více zatížily výdajovou stránku systému,“ poukázal prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich na fakt, že rok trvající pandemie koronaviru zvýšila platby pojišťoven do zdravotnictví.

„Možnost samotestování by měla být řešena jako doplňkový pilíř, ne jako hlavní,“ uvedl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík, podle kterého by měli zaměstnanci využívat současné možnosti se každé tři dny bezplatně testovat u lékaře nebo v odběrových centrech.

Firmy argumentují, že pro plošné testování zaměstnanců nejsou momentálně u zdravotníků kapacity, zavést samoodběrové testy je podle nich nutné. Kabinet v tiskové zprávě dodal, že je to jediný způsob, jak situaci řešit bez nutnosti omezovat provoz výrobních firem. V případě pozitivního výsledku by to musela firma nahlásit a dotyčný by musel na ověřovací PCR test.

Samotestování by měly využít odhadem necelé dva miliony lidí. Kromě zaměstnanců jej budou moci využít i živnostníci. „Očekáváme, že se v příštích dnech do testování zapojí ještě více firem. Stát jim to ale musí co nejvíce usnadnit,“ podotkl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, podle kterého musí vláda zejména zajistit dostatek testů na trhu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) podepsal výjimku dvanácti antigenním testům, které budou moci ve firmách či školách využít i laici. Nyní totiž podle zákona mohou testy provádět jen zdravotníci. „V současné době s právními experty dalších rezortů urychleně hledáme způsob, jakým usnadnit udělování těchto výjimek, aby v ideálním případně šlo udělit výjimku plošně,“ řekl ministr.

Klíčovou otázkou bude také dobrovolnost testů, což vláda zatím neupřesnila. „Testování musí být povinné, vláda to musí nařídit. Pokud se nám jediný zaměstnanec odmítne testovat, pak s tím nic nemůžeme dělat a ten člověk pak ohrožuje celý provoz,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. O nutnosti povinných testů mluvili i odborníci Národní ekonomické rady vlády na středečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), podobný názor zastává i část sněmovní opozice.

V praxi už celá řada firem, zejména těch větších, testuje své zaměstnance na vlastní náklady již několik měsíců. Například automobilka Škoda Auto nabízí od loňského října pracovníkům vyšetření antigenními testy. Provádějí ho zdravotníci firemní polikliniky, kteří otestují stovky lidí denně. Jiné společnosti si na testování najímají externí poskytovatele zdravotnických služeb.

Některé firmy šly o krok dál. Český výrobce zdravotnického materiálu Batist Medical, který zaměstnává 400 lidí, chce od pondělí nasadit přesnější vyšetření. „Od 1. března chystáme ve vlastní režii a na vlastní náklady plošné PCR testování. Za testy utratíme jeden milion korun měsíčně," uvedl generální ředitel firmy Tomáš Mertlík.