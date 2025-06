Vláda zřejmě podpoří rozšíření pravomocí NKÚ vůči České televizi a Českému rozhlasu

Vláda bude patrně souhlasit se senátní novelou, podle níž by Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) získal ústavní právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Kabinet se má novelou zabývat příští týden. Zatím není zřejmé, zda poté novelu ještě projedná Sněmovna do zářijových voleb. Pokud se tak nestane, Senát by musel novelu znovu projednat a nabídnout budoucí vládě a Sněmovně.