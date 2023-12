Vodafone kupuje SAZKAmobil. Získá 200 tisíc zákazníků

Firma Vodafone se dohodla s loterijní společností Sazka na koupi jejího virtuálního mobilního operátora SAZKAmobil. Ten využívá síť Vodafonu a má aktuálně přes 200 tisíc zákazníků. Pro ty se aktuálně nic nezmění. Zachovaná zůstane i značka SAZKAmobil. Vodafone to oznámil v tiskové zprávě.

Prodej operátora musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, k dokončení transakce by mělo dojít v první polovině roku 2024. Obě strany se dohodly, že detaily dohody nebudou komentovat.

SAZKAmobil na českém trhu působí téměř deset let. „Za deset let jsme vybudovali velmi úspěšného poskytovatele mobilních služeb, který například jako první z virtuálních operátorů v Česku nabídl přístup k síti 5G bez omezení. Sazka je ale především loterijní společnost a chceme se soustředit na růst v našem odvětví. I proto jsme se rozhodli telekomunikační aktivity prodat našemu mnohaletému obchodnímu telekomunikačnímu partnerovi, to znamená Vodafonu,“ uvedl generální ředitel Sazky Aleš Veselý.

Zákazníci SAZKAmobilu budou moci dál využívat více než 7500 prodejních míst s terminálem Sazky pro dobíjení kreditu na předplacených kartách a nákup SIM karet. Stejně tak jim zůstane stejný zákaznický účet a budou využívat zákaznické centrum SAZKAmobilu.

“O klienty a klientky SAZKAmobilu jsme se už svým způsobem starali, protože tento virtuální mobilní operátor využíval právě naši mobilní síť. Stanou se tak součástí rodiny více než čtyř milionů zákazníků a zákaznic, kterým služby v současnosti poskytujeme,“ dodal generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák.

Vodafone v České republice poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků. Z toho zhruba čtyři miliony připadají na mobilní služby, dalších přibližně 700.000 na fixní služby, kde Vodafone posílil svou pozici po integraci společnosti UPC Česká republika.

Největší tuzemská loterijní firma Sazka patří do skupiny KKCG Karla Komárka.