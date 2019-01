Vojenské lesy postavily řediteli divize služební vilu za 7,3 milionu. Podle NKÚ zbytečný výdaj | E15.cz

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v letech 2015 až 2017 hospodařily se svěřeným majetkem v hodnotě 8,5 miliardy korun až na několik případů bez větších problémů. Vyplývá to z výsledků prověrky, které v pondělí zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad ( NKÚ ). Neúměrně vysoké byly podle úřadu náklady 7,3 milionu korun za postavení domu pro ředitele divize a podnik zbytečně chyboval i v pronájmu majetku. Naopak dobré byly výnosy z vytěženého dříví.

Rodinný dům s rozlohou 233 metrů čtverečních a pozemkem přesahujícím 2500 metrů čtverečních podnik postavil za více než 7,3 milionu korun. Takové náklady jsou podle NKÚ neúměrně vysoké s ohledem na to, jaký účel má tato stavba plnit. „Řešit ubytování zaměstnance - přestože se jedná o vedoucího pracovníka - výstavbou rodinného domu s pozemkem vysoce překračuje obvyklý standard poskytovaných benefitů," uvedl NKÚ. Dodal, že je to v ostrém kontrastu s bydlením ostatních ředitelů divizí, které se rozlohou pohybuje od 25 metrů čtverečních do 54 metrů čtverečních obytné plochy.

Podle ministerstva státní podnik nyní zpracovává projekt variantního využití nemovitosti. „O konečném využití objektu bude rozhodnuto na základě ekonomické výhodnosti," sdělil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Zbytečně VLS chybovaly podle kontrolorů i v případě pronájmů majetku. „Podnik několik let nevymáhal úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo nevalorizoval nájem, přestože podle uzavřených smluv takto postupovat měl. S vymáháním začal až v době kontroly v roce 2018," uvedl NKÚ. Nápravu potvrdil i Pejšek, úroky i pokuty byly podle něj uhrazeny.

Výnosy z prodeje vytěženého dříví byly v letech 2015 až 2017 za metr krychlový v průměru 1420 korun, u státního podniku Lesy ČR to bylo 1267 korun. Jedním z důvodů větších výnosů VLS bylo podle kontrolorů to, že podnik prodával dříví vlastními silami, smluvně zadával jen těžbu.

Při kontrole se NKÚ zaměřil také na to, jak ministerstvo obrany plnilo své povinnosti zakladatele státního podniku a zjistil několik nedostatků. Týkaly se například nedostatečné kontroly podniku, neaktualizování zakládací listiny podniku, stejně jako jeho strategie, ve které by určilo, jaké úkoly by měly Vojenské lesy a statky plnit ve zrušených vojenských újezdech. „Jde například o likvidaci nepotřebných objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo urychlení pyrotechnické očisty," dodal NKÚ.

Ministerstvo odkázalo na jednu kontrolu v roce 2016, další kontroly podle Pejška provádělo podle potřeby. „Od 1. 1. 2019 rozšířil ministr obrany působnost odboru inspekce ministra i na provádění kontrol podřízených podniků a organizací," uvedl mluvčí. Zakládací listina VLS byla podle něj aktualizována v souladu s novelou zákona o státním podniku. Strategie zefektivnění státních podniků a navazující Koncepce státního podniku VLS ČR 2016-2020 bude vyhodnocena v roce 2019 a současně bude vydán nový koncepční dokument pro následující střednědobé období, doplnil. Hospodářský výsledek VLS byl ve všech letech kontrolovaného období kladný.

Ředitelem VLS byl od roku 2014 do loňského srpna Josef Vojáček, který od září vede Lesy ČR. VLS vedl také mezi lety 2004 a 2009. Mezitím byl šéfem vojenských lesů Jiří Janota, v březnu 2014 ho z funkce ministr obrany Martin Stropnický odvolal.