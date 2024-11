Youtubeři a influenceři se mají povinně registrovat u vysílací rady. Ministr Baxa nesouhlasí

Tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se nyní musí nově registrovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Youtuberům a influencerům to nařizuje evropská audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí na internetu a stanovuje pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů. Rada to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Může se to týkat tisíců a desetitisíců uživatelů.