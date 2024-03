„Normální člověk nechápe, proč byla svolaná tahle schůze. Je to antibabišovská schůze, schůze proti hnutí ANO,“ řekl Babiš na úvod druhého dne rozpravy. Fialova vláda se zaměřila podle Babiše jen na podporu Ukrajiny, domácí problémy neřeší. I dnes je jednací sál poloprázdný, tentokrát chybí především koaliční poslanci, zatímco v úterý debatu demonstrativně opustili zákonodárci za ANO.

Lídři pěti vládních stran se na svolání schůze shodli v úterý. Požadavek vznesl v pondělí předseda Pirátů Ivan Bartoš kvůli tomu, že Babiš v neděli žádal v e-mailu od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti), včetně toho, zda má děti. E-mail se dostal na veřejnost.

Vystoupení premiéra Petra Fialy: Babiš přemýšlel jen jako predátor

„Nesešli jsme se tady dneska kvůli jednomu e-mailu,“ uvedl ve svém vystoupení předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Sněmovna by podle něho měla potvrdit, že rozpínavost režimu ruského prezidenta Vladimira Putina je prvořadou bezpečnostní hrozbou a že prozápadní směřování ČR by nemělo narušit nějaké lavírování českých politiků. Neměli by podle Michálka mimo jiné také nahrávat ruské propagandě a šířit její pohádky o možnosti neutrality Česka a politiky ustupování. Předseda ANO v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu často opakuje, že je třeba mluvit o míru.

Sněmovna by se podle Michálka také měla zastat českých vojáků, kteří podle něho čelí politizovaným útokům za to, že se snaží připravit Česko proti bezpečnostní hrozbě. Terčem Babišovy kritiky byl opakovaně náčelník generálního štábu armády Karel Řehka kvůli možnosti administrativních odvodů s cílem zjistit, kdo by byl schopen zapojit se do obrany Česka. Sněmovna by se podle Michálka měla shodnout také na ochotě nadále podporovat Ukrajinu čelící ruské invazi a přezbrojit režim ruského prezidenta Vladimira Putina.

Trojský kůň hybridní války

Marketing strachu, který Babiš používá, je účinným nástrojem k manipulování s lidmi, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Marketing strachu krátkodobě může přinést zisky, dlouhodobě páchá nevratné škody,“ poznamenal. Předseda STAN také prohlásil, že Babiš hraje, byť nevědomě, roli trojského koně v hybridní válce, a že pro dosažení vlastního cíle je schopen použít každého nástroje včetně těch nejničivějších a pro společnost těch nejzhoubnějších.

Poslanci ANO opustili jednání, na svých místech nechali protestní transparenty|ČTK / Vondrouš Roman

Opozice podkopává kroky koaličního kabinetu k zajištění bezpečnosti země, jde o hazardování s její budoucností, prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). „Andrej Babiš k lidem v České republice nikdy neměl elementární důveru. Protože nepřemýšlel zřejmě jako občan, politik a veřejný činitel, ale pouze jako predátor, který se snaží oslabit či ještě lépe zlikvidovat konkurenci

Předseda ANO v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu často opakuje, že je třeba mluvit o míru.

Lipavský v neděli v České televizi uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš následně v e-mailu svým spolupracovníkům napsal, aby mu o Lipavském připravili podklady, včetně informací o dětech.

Předseda ANO tvrdí, že nesháněl kompromitující materiály, ale jen podklady z veřejných zdrojů, aby mohl ve Sněmovně reagovat na Lipavského výroky o Ukrajině. Později se na síti X omluvil za vulgární výraz, který na adresu šéfa české diplomacie v e-mailu použil.

Jen si připravuji argumenty, tvrdí Babiš

Babiš na úterní tiskové konferenci ve sněmovním atriu odmítl, že nepodporoval v minulosti Ukrajinu či zpochybňoval prozápadní směřování Česka. ANO podle něj dělá transparentní politiku a on žádné složky na konkurenty nevede, pouze používá k přípravě argumentací rešerše. Premiér Petr Fiala (ODS) podle Babiše trpí „antibabišismem“ a vláda by mu měla doporučit psychiatrickou léčbu.

Koalice podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka z úterní části schůze opozici vyautovala, když hned po schválení schůze obsadila 15 prvních míst v diskusi s přednostním právem svými poslanci. Později v úterý ale Babiš ani další představitelé ANO svého přednostního práva vystoupit nevyužili.

K tématu shromažďování informací o Lipavském se Babiš ještě vrátil ve svém středečním projevu. „Zadávání politických rešerší je úplně běžné, vy všichni to děláte taky,“ prohlásil.