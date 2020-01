Zákon o státních zástupcích má skluz | E15.cz

Benešové tak nezbývá než čekat. „O zařazení návrhu na program jednání vlády ministerstvo nerozhoduje,“ řekl za rezort spravedlnosti jeho mluvčí Martin Bačkovský. Premiér Babiš se k dotazu redakce deníku E15 nevyjádřil.

Hlavním důvodem, proč premiér zatím nepřistoupil k projednání na vládě, je podle sociálních demokratů zřejmě fakt, že na návrhu nepanuje koaliční shoda. „Zákon nebyl na vládu předložen asi proto, že k němu má ČSSD výhrady, které stále nebyly vypořádány,“ řekl poslanec za sociální demokracii Jan Chvojka.

Strany budou o návrhu podle Chvojky jednat na koaliční radě příští týden. „Myslíme si, že je důležité věnovat se námitkám státních zástupců, zejména obsazování výběrové komise, délce funkčního období a podobně,“ míní.

Hlavní námitky se týkají především obsazování komise, která by vybírala nové vedoucí státní zástupce. Do pětičlenné komise by ministerstvo vybralo podle návrhu tři členy, státní zástupci dva.

To žalobci včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana považují za posílení vlivu vlády na fungování státního zastupitelství. Benešová navrhla, že místo tří ministerských členů komise by mohli být dva a třetí bude soudce.

Přítomnost soudce však vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová považuje za protiústavní, protože jde podle ní o směšování exekutivy a justice. Státním zástupcům také vadí sedmileté, nikoliv desetileté funkční období nejvyššího státního zástupce. Zeman uvedl, že účelem zákona je zřejmě rychlé přeobsazení funkcí nejvyššího a obou vrchních státních zástupců. To Benešová odmítá.

Nejasnou situaci kolem novely o žalobcích kritizuje opozice. „Andrej Babiš ani Marie Benešová nechtějí nezávislé státní zastupitelství. A nedokazuje to jen skutečnost, že vláda dosud neprojednala nový zákon o státním zastupitelství,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Nedávno vládní koalice zamítla náš návrh, kterým jsme chtěli posílit nezávislost nejvyššího státního zástupce na vládě,“ dodala.