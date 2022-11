Zásadní návrhy NERV spadly po měsíci debat pod stůl. Vláda se obává vysokých politických nákladů | E15.cz

Nejradikálnější opatření Národní ekonomické rady vlády (NERV), která by zastavila nebo alespoň zmírnila prohlubující se zadlužování Česka, nemají jednoznačnou podporu klíčových ministrů. Zvýšení daně z příjmů, odložení platnosti výchovného pro seniorky nebo slučování malých obcí do větších celků spadly pod stůl. Kabinet se obává vysokých politických nákladů, které by musel zaplatit. Na některých návrzích by se ani neshodl.