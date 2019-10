Zeman jde na čtyři dny do nemocnice | E15.cz

Prezident Miloš Zeman se chystá znovu do nemocnice. Tentokrát nepůjde pouze o sérii prohlídek, ale přímo o delší hospitalizaci. Do Ústřední vojenské nemocnice hlava státu nastoupí ve čtvrtek odpoledne na rekondiční pobyt. V nemocnici by měl pobýt až do neděle.