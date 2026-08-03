Podnikatelů v Česku rekordně přibývá. ČSSZ vydává příručku pro začínající živnostníky
- Počet OSVČ v Česku za posledních pět let stoupl o 127 tisíc a na konci roku 2025 překonal hranici 1,17 milionu.
- Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) reaguje na tento trend vydáním ucelené příručky, která má začátečníkům pomoci v orientaci v odvodech a povinnostech.
- Publikace se zaměřuje na správné nastavení záloh, rozdíly mezi hlavní a vedlejší činností i na povinnou elektronickou komunikaci.
Zahájení podnikání přináší vedle samostatnosti i administrativních povinností, ve kterých začátečníci často chybují. Česká správa sociálního zabezpečení proto v reakci na rostoucí počet podnikatelů vydala nového „Průvodce sociálním zabezpečením pro OSVČ“. Ten má podnikatelům srozumitelně vysvětlit pravidla důchodového a nemocenského pojištění.
Počet OSVČ přesáhl 1,17 milionu
Zájem o samostatnou výdělečnou činnost v Česku dlouhodobě roste. Podle aktuálních dat ČSSZ se počet OSVČ za posledních pět let zvýšil o více než 127 tisíc osob. Na konci roku 2025 tak v tuzemsku podnikalo přes 1,17 milionu lidí. Právě pro ně se sociální správa snaží vedle digitalizace posílit i informační servis.
„Začátek podnikání je spojen s řadou praktických otázek: kdy se přihlásit k pojištění, jak správně platit zálohy nebo jaké formuláře podat. Chceme OSVČ nabídnout srozumitelný zdroj základních informací, který jim pomůže správně postupovat a předcházet zbytečným chybám,“ vysvětluje záměr publikace ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.
Od startu podnikání až po důchod
Nová příručka provází podnikatele celým životním cyklem jejich činnosti. Detailně se věnuje například rozlišení mezi hlavní a vedlejší činností, které je klíčové pro stanovení výše odvodů. OSVČ v ní najdou také informace o lhůtách pro oznamování zahájení činnosti, pravidla pro podávání každoročních přehledů o příjmech a výdajích nebo fungování paušálního režimu.
Důraz je kladen také na dobrovolné nemocenské pojištění a specifické povinnosti při podnikání v rámci Evropské unie. Správné plnění těchto povinností má totiž přímý dopad na budoucí sociální nároky. Pokud OSVČ neplatí pojistné na důchodové pojištění, dané období se jí nezapočítá do nároku na důchod. Podobně u nemocenských dávek vzniká nárok pouze při řádném a včasném hrazení.
„Sociální zabezpečení je jednou z oblastí, které musí podnikatelé při zahájení činnosti řešit. Pokud mají od začátku správné informace, mohou si lépe nastavit své povinnosti i ochranu pro případ budoucích životních situací, stáří, nemoci či třeba péče o rodinu,“ doplňuje Boháček.
Povinná digitální komunikace
Významnou část průvodce tvoří kapitoly o elektronické komunikaci. ČSSZ připomíná, že pro držitele datových schránek (podnikajících fyzických osob) je komunikace s úřadem elektronickou cestou povinná.
Příručka proto slouží i jako návod pro práci s ePortálem ČSSZ, kde lze řadu úkonů vyřídit online, což podnikatelům šetří čas i administrativní zátěž.
Příručka „Průvodce sociálním zabezpečením pro OSVČ“ je pro zájemce zdarma ke stažení na webových stránkách www.cssz.gov.cz. Praktické návody a interaktivní služby jsou dostupné také přímo na ePortálu ČSSZ.