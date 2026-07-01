Nižší odvody pro OSVČ startují 1. července. Návod, co s trvalým příkazem a vrácením peněz
- Měsíční vyměřovací základ pro sociální pojištění se vrací ze 40 procent na loňských 35 procent průměrné mzdy.
- Minimální měsíční záloha klesá o 715 korun – z původních 5 720 korun na 5 005 korun.
- Změna vstupuje v účinnost právě dnes, 1. července, novela však platí zpětně pro celý letošní rok.
Živnostníci budou na sociálním pojistném platit méně. Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona, která ruší letošní zvýšení odvodů zavedené v rámci dřívějšího konsolidačního balíčku. Legislativní proces končí vítězstvím sněmovní většiny, která dříve přehlasovala veto Senátu. Horní komora varovala zejména před negativním dopadem na budoucí důchody OSVČ a výpadkem příjmů státního rozpočtu ve výši 3,5 miliardy korun ročně.
„Takto prudké zvyšování daní má velmi negativní vliv zejména na drobné živnostníky, jako jsou kurýři, kadeřnice nebo opraváři oděvů,“ argumentovala při schvalování ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Naopak tehdejší ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) změnu kritizoval s tím, že se živnostníkům v budoucnu sníží měsíční státní důchod o zhruba 1 650 korun.
Nová pravidla nabývají účinnosti 1. července. Červen tak byl posledním měsícem, kdy živnostníci odváděli zálohy v původní výši. Pro osoby samostatně výdělečně činné na vedlejší činnost zůstává vyměřovací základ na úrovni 11 procent.
Otázky a odpovědi pro OSVČ: Co dělat po podpisu novely?
O kolik přesně se mi snižují zálohy?
Pokud platíte minimální zálohy na hlavní činnost, částka klesá o 715 korun měsíčně. Namísto 5 720 korun budete nově posílat 5 005 korun. Pokud ovšem na základě svých zisků platíte vyšší než minimální odvody, vaše záloha se nemění a zůstává stejná jako dosud.
Musím si okamžitě změnit trvalý příkaz v bance?
Můžete, ale není to nutné hned. Máte dvě možnosti:
- Snížit platbu hned: Upravte si trvalý příkaz na novou částku (5 005 korun).
- Ponechat stávající platbu: Pokud budete dál platit vyšší částku, vznikne vám na účtu u ČSSZ přeplatek. Ten vám správa sociálního zabezpečení vrátí po podání Přehledu o příjmech a výdajích v příštím roce, nebo jej započte na budoucí platby.
Co se stane s penězi, které jsem už letos zaplatil navíc?
Změna platí pro celý rok 2026 zpětně. Peníze, které jste od ledna do června zaplatili v rámci vyšších sazeb, se stanou přeplatkem. Můžete nechat věc běžet a ČSSZ vám částku vrátí po podání Přehledu v příštím roce. O vrácení přeplatku na bankovní účet ale můžete požádat i rovnou – úřad má pak na jeho vyplacení dvouměsíční lhůtu. Další možností je požádat o jeho započtení na nadcházející zálohy.
Jaký to bude mít vliv na můj budoucí důchod?
Nižší odvody znamenají okamžitou úsporu v peněžence, ale podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí mohou vést k tomu, že váš budoucí státní důchod bude až o 1 500 až 1 650 korun měsíčně nižší, než kdybyste platili podle původně zvýšených sazeb.
Týká se mě to, i když mám živnost jen jako vedlejší činnost?
U vedlejší činnosti zůstává sazba vyměřovacího základu na 11 procent, takže zde k zásadní změně směrem dolů oproti plánu nedochází. Úleva míří primárně na živnostníky s hlavní činností.
Dotkne se snížení záloh i podnikatelů, kteří jsou v paušálním režimu?
Ano, snížení minimálního vyměřovacího základu z 40 procent na 35 procent průměrné mzdy se týká i OSVČ v paušálním režimu, konkrétně těch v prvním pásmu. „U nich klesá měsíční paušální záloha z 9 984 korun na 9 162 korun. Za předchozí měsíce tak u paušálu vzniká přeplatek ve výši 4 932 korun, který si mohou odečíst od zálohy splatné 20. července. Místo 9 162 korun tak v červenci zaplatí 4 230 korun. Přeplatek je případně možné zohlednit při ročním vyrovnání,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Forvis Mazars.
Mění se něco u zdravotního pojištění?
Ne. Snížení minimálního vyměřovacího základu se týká výhradně sociálního pojištění. U zdravotního pojištění nedochází k žádné změně a minimální záloha pro rok 2026 zůstává ve výši 3 306 korun.