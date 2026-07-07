S daněmi začíná pomáhat umělá inteligence, portál MOJE daně hlásí boom
- Elektronicky bylo podáno již 76,6 procenta všech daňových přiznání, u fyzických osob podíl přesáhl 71 procent.
- Finanční správa k 1. červenci zpracovala přes 2,9 milionu dokumentů, z toho více než půl milionu od firem.
- Portál MOJE daně spustil beta verzi nástroje s umělou inteligencí, která má poplatníkům usnadnit vyplňování.
Češi se definitivně naučili komunikovat s finančními úřady online. Aktuální data Finanční správy ukazují, že éra papírových formulářů a front na podatelnách ustupuje. Hlavním tahounem je portál Moje daně, který letos nasadil i první prvky umělé inteligence.
Éra papíru končí, digitalizace táhne
Konečná data za zdaňovací období roku 2025 potvrzují výrazný odklon od tradiční papírové formy podání. K 1. červenci 2026, což byl termín pro poplatníky využívající služeb daňových poradců či auditované firmy, přijala Finanční správa celkem 2 917 225 přiznání.
Právnické osoby podávají přiznání elektronicky v podstatě stoprocentně, u fyzických osob se digitální cesta stala preferovanou volbou pro 71,4 procenta poplatníků.
Portál MOJE daně
Hlavním pilířem této proměny je portál MOJE daně. Ten nabízí poplatníkům intuitivní rozhraní, které je provede celým procesem a automaticky upozorní na formální chyby, čímž předchází následným sankcím nebo nutnosti podávat opravná přiznání. Finanční správa portál neustále modernizuje a přidává nové funkce.
„Rostoucí podíl elektronických podání i vyšší počet uživatelů portálu MOJE daně potvrzují, že nejen firmy, ale i občané stále více využívají digitální služby finanční správy. Online podání je pohodlné, rychlé a bezpečné a zároveň usnadňuje plnění daňových povinností a minimalizuje administrativní zátěž,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Nastupuje umělá inteligence
Letošní novinkou je spuštění beta verze nové pomůcky využívající umělou inteligenci (AI). Tento nástroj má za cíl ještě více zjednodušit vyplňování formulářů a pomoci uživatelům lépe se zorientovat v daňové problematice.
Systém je stále ve fázi testování. Do budoucna to ale pro běžného spotřebitele znamená, že se daňové přiznání může stát záležitostí několika kliknutí. Elektronická forma podání ale šetří nejen čas poplatníků, ale i kapacity úředníků.