Startuje další Daňové echo. Zaměří se na chyby v DPH
- Finanční správa se v rámci další fáze akce Daňové echo zaměří na nesrovnalosti týkající se DPH.
- Projekt sází na neformální upozornění, které podnikatelům umožňuje nápravu bez hrozby sankcí.
- Do státního rozpočtu by díky této výzvě mohlo dobrovolně přitéct až 46 milionů korun.
Finanční správa ČR spouští v těchto dnech šestou etapu preventivního projektu Daňové echo. Tentokrát se analytici zaměřili na takzvané identifikované osoby, tedy subjekty, které nejsou plátci DPH, ale mají povinnosti při přeshraničním obchodování. Cílem je upozornit je na chyby v plnění daňových povinností dříve, než úředníci zahájí oficiální kontrolu.
Podle zjištění správy se celkem 725 subjektů dopustilo nesrovnalostí v roce 2024. Jde o případy, kdy firmy či podnikatelé přiznali nižší daň z přijatých přeshraničních plnění – například při pořízení zboží z jiného členského státu EU nebo při přijetí služeb ze zahraničí – případně tuto daň nepřiznali vůbec. Informační dopisy rozesílají místně příslušné finanční úřady právě v tomto týdnu.
„Moderní správa daní nestojí pouze na kontrolní činnosti, ale také na prevenci a otevřené komunikaci. Dosavadní výsledky potvrzují, že vstřícný a neformální přístup může motivovat k dobrovolnému plnění daňových povinností,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová. Podle ní je oprava případných chyb přínosná pro obě strany, státu šetří náklady na zdlouhavé kontroly a poplatníkům hrozící sankce.
Potenciální přínos této etapy pro státní pokladnu odhaduje úřad až na 46 milionů korun. Pokud subjekt na výzvu reaguje a chybu napraví podáním dodatečného daňového přiznání, vyhne se pokutám spojeným s daňovou kontrolou.
Předchozí etapy cílily například na nesprávně uplatněné slevy na manžela či manželku, chyby v penzijním spoření nebo nezdaněné hazardní výhry. Jen první čtyři ukončené vlny oslovily přes pět tisíc poplatníků a do veřejných rozpočtů přinesly více než 68 milionů korun, které by jinak musely být vymáhány represivní cestou.