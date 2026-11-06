Pokročilé obchodní platformy pro zahraniční trhy: Jak si Saxo vede u aktivních investorů?
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Pro aktivního investora není rozhodující jen počet dostupných akcií nebo poplatek za obchod. Stejně důležité mohou být kvalita obchodní platformy, možnost pracovat s více trhy současně, pokročilejší typy pokynů, grafy, nástroje pro řízení rizika a správa prostředků v různých měnách.
Právě na uživatele s vyššími nároky na obchodní nástroje se zaměřuje platforma SaxoTrader. Saxo nabízí českým klientům přístup k více než 71 000 finančním nástrojům z celého světa. Součástí nabídky jsou akcie z více než 50 burz, ETF, dluhopisy, opce, futures a další instrumenty.
Následující text má informační charakter a nepředstavuje investiční doporučení. Hodnota investic může růst i klesat a investor může přijít o část nebo celý investovaný kapitál.
Pro jaký typ investora může být SaxoTrader zajímavý?
SaxoTrader může oslovit investory, kteří obchodují na více trzích, používají pokročilejší analytické nástroje nebo chtějí v rámci jednoho účtu kombinovat dlouhodobé investice s aktivnějšími strategiemi.
Na rozdíl od jednodušší platformy SaxoInvestor je SaxoTrader navržen jako pokročilejší obchodní rozhraní. Je dostupný ve webové, mobilní i desktopové verzi a umožňuje přizpůsobit pracovní prostředí podle způsobu, jakým uživatel sleduje trhy a otevřené pozice.
Desktopová aplikace může být užitečná především tehdy, pokud investor sleduje více instrumentů současně. Pracovní prostor lze rozdělit například mezi grafy, seznam sledovaných aktiv, otevřené pozice a panel pro zadávání pokynů. Platforma podporuje také práci na více monitorech.
Co SaxoTrader přidává oproti jednodušší investiční platformě?
SaxoTrader nabízí pokročilejší grafy, nástroje technické analýzy, cenová upozornění, širší možnosti zadávání pokynů a funkce pro sledování rizika a marže.
Uživatel může sledovat více grafů současně, nastavovat upozornění na vývoj ceny nebo detailněji kontrolovat otevřené pozice. K dispozici jsou také funkce, které mohou zjednodušit práci s větším počtem obchodů. Význam těchto nástrojů závisí na stylu investování. Pokud uživatel sleduje současně americké akcie, evropské ETF a například futures, může mu přehlednější rozdělení pracovního prostoru usnadnit orientaci.
Na jaké zahraniční trhy umožňuje Saxo přístup?
Saxo nabízí více než 71 000 finančních instrumentů a přístup k akciím na více než 50 světových burzách, včetně hlavních trhů v USA, Evropě a Asii.
V nabídce je více než 23 000 akcií, vedle nich také ETF, dluhopisy, futures, opce a další instrumenty. Český investor tak může spravovat různé části portfolia v rámci jednoho účtu, aniž by kvůli jednotlivým trhům nutně potřeboval několik různých brokerů.
Je SaxoTrader určený pouze pro krátkodobé obchodování?
Ne. SaxoTrader lze používat také pro běžné investování do akcií, ETF a dluhopisů, takže v rámci jednoho účtu lze kombinovat dlouhodobě držené investice s aktivnějšími strategiemi.
To může být praktické například pro investora, který většinu kapitálu drží dlouhodobě v akciích nebo ETF, ale část portfolia spravuje aktivněji. V takovém případě nemusí oddělovat různé části strategie mezi několik platforem.
Současně ale platí, že širší nabídka neznamená, že každý produkt bude vhodný pro každého uživatele. Složitější instrumenty mohou vyžadovat více zkušeností a důslednější práci s rizikem než běžný nákup akcií nebo ETF.
Jaký je rozdíl mezi SaxoInvestor a SaxoTrader?
SaxoInvestor nabízí jednodušší rozhraní pro klasické investování, zatímco SaxoTrader poskytuje pokročilejší nástroje, širší možnosti analýzy a větší míru přizpůsobení pracovního prostoru.
SaxoInvestor je dostupný ve webové a mobilní verzi. Zaměřuje se především na investory, kteří chtějí nakupovat a sledovat akcie, ETF, fondy nebo dluhopisy bez potřeby komplexnějšího obchodního rozhraní.
SaxoTrader je naopak flexibilnější a nabízí mimo jiné pokročilejší grafy, více možností nastavení pracovního prostoru a desktopovou aplikaci. Jeden účet umožňuje přístup k oběma platformám, takže uživatel může mezi nimi přecházet podle toho, jaké nástroje v danou chvíli potřebuje.
Kolik stojí obchodování amerických akcií?
U základního účtu Classic činí standardní provize za americké akcie 0,08 % z hodnoty obchodu, minimálně však 1 USD.
U menších transakcí má proto význam především minimální provize. Pokud investor nakoupí americké akcie za 500 USD, sazba 0,08 % odpovídá 0,40 USD, ale kvůli minimu zaplatí 1 USD, tedy 0,2 % hodnoty nákupu. U obchodu za 1 250 USD už sazba 0,08 % odpovídá přesně 1 USD a při nákupu za 5 000 USD činí provize 4 USD.
Stejný ceník tak může vést k rozdílnému efektivnímu nákladu podle velikosti jednotlivých obchodů. Při hodnocení ceny proto nestačí sledovat pouze procentní sazbu; význam má také běžná velikost transakce a četnost obchodování.
Mohou vyšší úrovně účtu snížit některé obchodní náklady?
Ano, u některých instrumentů mají účty Platinum a VIP nižší sazby než základní účet Classic. Praktický význam těchto rozdílů ale závisí na kapitálu a obchodní aktivitě konkrétního klienta.
Základní účet Classic nevyžaduje minimální počáteční vklad. U amerických akcií a ETF činí sazba Classic 0,08 %, u Platinum 0,05 % a u VIP 0,03 %. Vyšší úrovně účtu jsou spojeny s dalšími podmínkami, například s výší prostředků nebo obchodní aktivitou.
Jaké další náklady mohou být pro českého investora relevantní?
Vedle provizí za obchody je potřeba počítat především s náklady na měnovou konverzi a u některých investic také s poplatkem za úschovu cenných papírů.
Při nákupu amerických akcií v USD nebo evropských instrumentů v EUR může být nutné směnit CZK do jiné měny. Saxo při takové konverzi účtuje poplatek 0,25 %. Při převodu částky odpovídající 100 000 Kč tak 0,25 % představuje přibližně 250 Kč. Při častém převádění prostředků mezi CZK, EUR a USD se mohou jednotlivé poplatky postupně sčítat.
U českých klientů může být relevantní také poplatek za úschovu. Pokud není aktivována služba půjčování cenných papírů, činí u účtu Classic roční sazba u akcií a ETF/ETC 0,15 %, u Platinum 0,12 % a u VIP 0,09 %. Minimální měsíční poplatek je 5 EUR. Při aktivované službě půjčování cenných papírů se tento poplatek neúčtuje.
Může měnový účet omezit počet konverzí?
Může. Pokud investor pravidelně obchoduje například v USD nebo EUR a ponechává prostředky v dané měně, může tím snížit počet opakovaných převodů mezi měnami.
Pokud například prodá americké akcie a za několik týdnů chce koupit jiné instrumenty v USD, nemusí prostředky po prodeji převádět do CZK a následně znovu do dolarů. To může snížit počet měnových konverzí.
Neznamená to však úplné odstranění měnových nákladů. Pokud investor na začátku převádí CZK do USD nebo chce později prostředky vrátit do korun, konverze bude stále potřebná.
Jak lze účet Saxo z České republiky financovat?
Čeští retailoví klienti mohou účet financovat bankovním převodem, včetně převodů v CZK. Pro převody v EUR lze využít také SEPA Instant, pokud tuto službu podporuje banka odesílatele.
Podpora české koruny znamená, že investor nemusí měnu měnit ještě před odesláním prostředků brokerovi. Pokud následně nakupuje instrument denominovaný například v USD nebo EUR, samotná investice může měnovou konverzi stále vyžadovat.
Saxo u českých retailových účtů aktuálně popisuje jako standardní způsob financování bankovní převod. Vklady musí pocházet z účtu vedeného na jméno klienta; platby třetích stran banka nepřijímá. U převodů z neobank, například Revolutu, mohou platit dodatečné podmínky podle typu účtu, měny a země, ze které je platba odesílána.
Jak je Saxo regulováno pro české klienty?
Saxo Bank A/S je dánská banka regulovaná Danish Financial Supervisory Authority a její působení v České republice podléhá v příslušném rozsahu také dohledu České národní banky.
Neinvestovaná hotovost je zároveň chráněna dánským systémem pojištění vkladů do ekvivalentu 100 000 EUR. Tato ochrana se vztahuje na hotovost, nikoli na tržní hodnotu investičního portfolia. Pokud cena akcie nebo ETF klesne, jde o investiční riziko a systém ochrany vkladů takovou ztrátu nekompenzuje.
Jaké vlastnosti Saxo mohou být pro aktivního investora relevantní?
Mezi důležité vlastnosti patří široký přístup na zahraniční trhy, pokročilejší platforma SaxoTrader a možnost spravovat více typů instrumentů v rámci jednoho účtu.
Aktivní investor může využít například práci na více monitorech, pokročilejší grafy nebo cenová upozornění. Významná může být i možnost používat SaxoInvestor a SaxoTrader v rámci stejného účtu podle aktuálních potřeb.
Pro část uživatelů může být tato flexibilita podstatná, protože nemusí při změně způsobu práce automaticky přecházet k jiné platformě. Pro jiné investory naopak nemusí mít většina pokročilých funkcí praktické využití.
Na které náklady je vhodné se při aktivnějším obchodování zaměřit?
Vedle základní sazby za obchod mohou mít význam minimální provize, měnové konverze a případné poplatky za úschovu.
Nízká procentní sazba nemusí vždy znamenat stejně nízký skutečný náklad. U menších transakcí může větší roli hrát minimální provize, zatímco při častém obchodování na zahraničních trzích se mohou postupně sčítat náklady na konverzi měn. U dlouhodobě držených akcií a ETF může být relevantní také custody fee.
Kdy může být nabídka Saxo pro investora zajímavá?
Saxo může být zajímavé pro investory, kteří chtějí využívat více zahraničních trhů, různé třídy aktiv a pokročilejší nástroje pro správu portfolia.
Může jít například o uživatele, který drží dlouhodobé akciové pozice, ale zároveň pracuje s dalšími instrumenty nebo pravidelně sleduje více regionů. Dalším příkladem může být investor, jehož potřeby se v čase mění a který chce mít možnost využít jednodušší i pokročilejší nástroje v rámci jednoho účtu.
Naopak při několika jednoduchých nákupech ETF ročně může mít širší nabídka a pokročilé funkce menší význam. V takovém případě mohou při srovnání více rozhodovat celkové náklady a jednoduchost obsluhy.
Investování představuje riziko a může způsobit ztráty přesahující výši vaší počáteční investice.
Článek vznikl v rámci placené spolupráce se Saxo Bank.