Aktualizováno: Kalkulačka: Sociální pojištění OSVČ 2026 – výpočet záloh a odvodů
- Naše kalkulačka vám na základě daňového základu okamžitě vypočítá přesnou výši měsíčních odvodů na sociální pojištění pro rok 2026.
- Minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se pro rok 2026 zvyšuje na částku 5 720 Kč.
- Své povinné platby musíte odesílat na účet příslušné správy sociálního zabezpečení vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce.
- Co je daňový základ OSVČ a jak se počítá?
- Jak platit zálohy za sociální pojištění OSVČ?
- Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění pro rok 2026
- Kdy platit zálohy za sociální pojištění OSVČ?
- Kam platit zálohy za sociální pojištění OSVČ?
- První rok podnikání a zálohy na sociální pojištění
- Sociální pojištění OSVČ a vedlejší činnost
Výše plateb na sociálním pojištění ovlivňuje budoucí částku státních důchodů, starobních i invalidních. OSVČ, které vykonávají hlavní činnost, musí vždy platit sociální pojištění. Kolik jsou měsíční odvody? Jak vysoké jsou zálohy?
OSVČ účastny v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu odvádí sociální pojištění spolu s daní z příjmů a zdravotním pojištění v jedné měsíční platbě, čímž mají splněny daňové povinnosti. Ostatní OSVČ vykonávající hlavní činnost platí měsíční zálohy na sociálním pojištění, které patří mezi povinné odvody.
Co je daňový základ OSVČ a jak na jeho výpočet?
Roční sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu. Pokud je při výkonu hlavní činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se pro výpočet použije minimální vyměřovací základ.
Skutečný vyměřovací základ činí 55 procent daňového základu, který je rozdílem mezi příjmy a výdaji. Daňový základ získávají OSVČ z daňové evidence nebo uplatňují roční výdajový paušál. Sazby ročního výdajového paušálu jsou 40 procent, 60 procent nebo 80 procent v závislosti na vykonávané činnosti.
Jak platit zálohy za sociální pojištění OSVČ?
OSVČ vykonávající hlavní činnost musí vždy platit měsíční zálohu na sociálním pojištění, zpravidla mají zřízen trvalý příkaz k úhradě. Sociální pojištění se odvádí na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Měsíční záloha musí být vždy placena alespoň v minimální výši. V tabulce je uveden vývoj minimálních záloh na sociálním pojištění v posledních letech.
Tabulka: Minimální zálohy na sociální pojištění (2018–2026)
Výpočet měsíční zálohy na sociální pojištění pro rok 2026
Sazba povinného sociálního pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Pokud byla v roce 2025 vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost po celý kalendářní rok, pak činí nová měsíční záloha od odevzdání přehledu jednu dvanáctinu ročního sociálního pojištění.
Vždy však musí být dodržena minimální měsíční záloha. V přiložené tabulce lze vidět vypočtenu novou měsíční zálohu v závislosti na dosaženém hrubém zisku (tj. příjmu poníženého o výdaje) v roce 2025. Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Pro rok 2025 činil 2 234 736 korun a pro rok 2026 činí 2 350 416 korun.
Tabulka: Nové zálohy 2026
Kdy platit zálohy za sociální pojištění OSVČ?
Měsíční záloha na sociálním pojištění je splatná do konce příslušného měsíce, za který se platí. V případě, že jsou měsíční zálohy zaplacené během roku vyšší než vypočtené roční sociální pojištění, potom vzniká nárok na přeplatek. V opačném případě je nutné spolu s přehledem doplatit i nedoplatek. OSVČ platící během roku minimální zálohy nemohou obdržet přeplatek.
Kam platit zálohy za sociální pojištění OSVČ?
Správou a výběrem sociálního pojištění je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení, takže OSVČ zasílají měsíční zálohy na účet příslušné OSSZ. Variabilním symbolem je číslo, které bylo OSVČ příslušnou Okresní správou sociálního zabezpečení přiděleno. Toto číslo se jako variabilní symbol uvádí i do ročního přehledu.
První rok podnikání a zálohy na sociální pojištění
Začátky vlastního byznysu bývají finančně náročné, proto pravidla pro nováčky nabízejí určité úlevy. Povinnost odvádět pravidelné měsíční platby hned od prvního měsíce závisí na vaší podnikatelské historii a zvoleném daňovém režimu.
Zásadní zlom nastal pro všechny, kteří svou samostatnou výdělečnou činnost odstartovali po 31. prosinci 2024. Pokud do této skupiny patříte a zároveň jste v předchozích pěti kalendářních letech nijak nepodnikali, stát vám do začátků výrazně uleví.
V roce, kdy činnost zahájíte, a rovnou i v celém roce následujícím, jste zcela zproštěni povinnosti platit měsíční zálohy na sociální pojištění. Tato výjimka platí plošně, ať už máte byznys jako svůj hlavní zdroj obživy, nebo jen jako přivýdělek na vedlejší činnost. Své závazky vůči státu vyrovnáte až jednorázově na základě reálných zisků po podání ročního přehledu.
Pozor na výjimku: Zproštění záloh se netýká OSVČ v paušálním režimu. Pokud jste se rozhodli pro paušální daň, musíte své každoměsíční platby (které v sobě odvody na sociální pojištění již obsahují) posílat Finanční správě pravidelně hned od začátku vašeho podnikání.
Co když se k podnikání vracíte?
Pokud podmínku pětileté pauzy nesplňujete a do světa OSVČ se vracíte, vaše situace se odvíjí od typu vaší činnosti:
- Začínáte na vedlejší činnost: Pokud zatím nedokážete odhadnout své budoucí příjmy, zálohy v prvním roce platit nemusíte. Vše se spočítá a zúčtuje až zpětně.
- Vracíte se k hlavní činnosti: Jestliže jste jako hlavní OSVČ působili už v minulosti, povinnost platit zálohy vám naskakuje okamžitě. Výpočet se bude odvíjet buď z vašeho posledního odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích, nebo sáhnete po aktuálním minimálním vyměřovacímu základu (jeho přesnou částku pro daný rok vždy uvádí na svém webu Česká správa sociálního zabezpečení).
Sociální pojištění OSVČ a vedlejší činnost
Pokud podnikáte na vedlejší činnost (například při zaměstnání, studiu nebo na rodičovské), platí pro vás v oblasti sociálního pojištění mnohem příznivější pravidla než u činnosti hlavní. Tou největší výhodou je, že za určitých podmínek nemusíte státu na sociálních odvodech zaplatit ani korunu.
Pro rok 2026 je takzvaný rozhodný příjem stanoven na částku 117 521 korun. Pokud váš zisk za celý rok tuto hranici nepřekročí, povinnost platit sociální pojištění vám vůbec nevzniká. Tento limit je však stanoven pro celoroční podnikání; pokud jste s přivýdělkem začali například až v březnu, rozhodná částka se úměrně snižuje. I při nulových odvodech ale myslete na to, že musíte České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) každý rok odevzdat přehled o příjmech a výdajích.
Situace se mění ve chvíli, kdy stanovený limit 117 521 korun přesáhnete. V takovém případě pro vás v roce 2026 platí povinnost hradit minimální měsíční zálohu ve výši 1 574 korun.
Specifická pravidla mají začínající podnikatelé: v prvním roce fungování žádné zálohy neplatí, protože se zatím nemají z čeho vypočítat, a pojistné doplácí až jednorázově po podání přiznání. V dalších letech pak při překročení limitu platíte měsíční zálohy pravidelně a případné přeplatky či nedoplatky se vyrovnají po podání ročního přehledu.
K účasti na sociálním pojištění se mimochodem můžete přihlásit i dobrovolně, a to i tehdy, pokud rozhodný příjem nepřekročíte.
