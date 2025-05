Zatímco na nemocenskou mají nárok všichni zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, tedy i na zkrácený úvazek, tak OSVČ mohou pobírat nemocenskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, jsou po celou dobu pracovní neschopnosti bez finančního plnění od státu.

Postup při nemoci u OSVČ

Vyřízení nároku na nemocenskou je pro OSVČ poměrně snadný. Jakmile uzná lékař OSVČ dočasně práce neschopnou, tak obdrží OSVČ formou SMS zprávy nebo emailu příslušný „identifikátor“ rozhodnutí, který slouží k dohledání všech potřebných skutečností ohledně nemocenské na ePortálu ČSSZ. Po ukončení nemoci oznámí OSVČ na předepsaném tiskopisu opětovné zahájení činnosti.

Nemocenské pojištění u OSVČ: Jak funguje

V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti jsou OSVČ vždy bez peněz. Nárok na nemocenskou mají OSVČ až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a pouze při splnění podmínky účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. I zaměstnanci dostávají nemocenskou až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, ale v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti mají nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Právě placení dobrovolného nemocenského pojištění je základní podmínkou pro dostávání nemocenské na účet. Přihláška k dobrovolnému nemocenskému pojištění se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Oblíbenou formou plnění daňových povinností je pro OSVČ splňující zákonné podmínky účast v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu. I „paušalisté“ si však pro nárok na nemocenskou musí platit zvlášť dobrovolné nemocenské pojištění.

Podmínky nemocenské u OSVČ

Samotná výpočtová formule nemocenské je stejná pro zaměstnance i pro OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění. Mimo jiné to znamená, že při delší pracovní neschopnosti je vyšší denní nemocenská. V prvních 16 dnech nároku na nemocenskou totiž činí denní nemocenská 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, v následujících 30 dnech potom 66 procent a v dalších dnech již 72 procent. Minimální dobrovolné nemocenské pojištění pro OSVČ v letošním roce činí 243 korun měsíčně.

Výše a výpočet nemocenské dávky u OSVČ

Částka nemocenské u OSVČ závisí na výši plateb na dobrovolném nemocenském pojištění a délce pracovní neschopnosti od 15. kalendářního dne. Při samotném výpočtu nemocenské dochází k redukci denního vyměřovacího základu. Do částky 1 552 korun se započítává v letošním roce z 90 procent, od 1 552 korun do 2 328 korun se započítává z 60 procent a od 2 328 korun do 4 656 korun se započítává z 30 procent.

V přiložených tabulkách máme pro názornost vypočtenu krátkodobou nemocenskou (za 20 dní) a dlouhodobou nemocenskou (za 100 dní), vždy od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, v závislosti na výši měsíčních plateb na dobrovolném nemocenském pojištění. Vzhledem k tomu, že výpočet dlouhodobé nemocenské je mírně zvýhodněn, tak nemocenská za 100 dní je vyšší více než pětinásobně než nemocenská za 20 dní.

Tabulka: Kalkulačka nemocenské 2025 dle výše záloh za 20 dní

Měsíční platba Nemocenská za 20 dní 243 korun 3 284 korun 300 korun 4 040 korun 400 korun 5 384 korun 500 korun 6 712 korun 600 korun 8 060 korun 700 korun 9 404 korun 800 korun 10 748 korun 1 000 korun 13 424 korun 1 250 korun 16 772 korun 1 500 korun 19 132 korun 2 000 korun 23 196 korun

Tabulka: Kalkulačka nemocenské 2025 dle výše záloh za 100 dní

Měsíční platba Nemocenská za 100 dní 243 korun 18 308 korun 300 korun 22 506 korun 400 korun 30 042 korun 500 korun 37 454 korun 600 korun 44 966 korun 700 korun 52 448 korun 800 korun 59 930 korun 1 000 korun 74 908 korun 1 250 korun 93 600 korun 1 500 korun 106 688 korun 2 000 korun 129 423 korun

Jak funguje neschopenka u OSVČ

Stejně jako zaměstnanci v pracovní neschopnosti, tak i OSVČ v pracovní neschopnosti musí dodržovat léčebný režim a umožnit případnou kontrolu. OSVČ čerpající nemocenskou nemohou během této doby vykonávat svoji činnost.

Platí OSVČ na nemocenské zálohy?

Sazba dobrovolného nemocenského pojištění činí 2,7 procenta z vyměřovacího základu. Sazba povinného sociálního (důchodového) pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V případě, že je OSVČ v pracovní neschopnosti po celý kalendářní měsíc, tak se za tento měsíc neplatí měsíční záloha na dobrovolném nemocenském pojištění ani na povinném sociálním (důchodovém) pojištění.

Kdy chodí nemocenská na účet?

Nemocenskou dostávají OSVČ na svůj bankovní účet, ze kterého platí dobrovolné nemocenské pojištění, do jednoho měsíce, přičemž výplatu nemocenské provádí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.

