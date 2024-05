Kalkulačka OČR 2024: Výpočet ošetřovné

Typický scénář: začne školka, rodiče se po období dovolených vrátí zpět do práce, a během pár týdnů si už musí brát „paragraf“, protože děti jsou nemocné, a tak je to pořád dokola. Zná to jistě každý rodič. První pravidelné navštěvování dětského kolektivu je zatěžkávací zkouškou dětské imunity, rodičovské trpělivosti a vstřícnosti zaměstnavatelů.

Pokud nastane chvíle, kdy potřebujete využít možnosti ošetřování člena rodiny, víte, na kolik peněz máte nárok? Využijte naši kalkulačku ošetřovného, kde po zadání průměrné mzdy a počtu dnů ošetřování snadno zjistíte, na čem jste.

Mimo nemocných dětí do 10 let lze ošetřovné využít i pro ostatní členy domácnosti, kteří nezbytně potřebují pomoc jiné fyzické osoby, nebo v případě, že školské zařízení, jehož je dítě žákem, je uzavřeno z nařízení příslušného orgánu. Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle devět kalendářních dnů na jedno ošetřování. V případě sólo rodičů, kteří mají v péči dítě ve věku do 16 let, je to 16 kalendářních dnů.