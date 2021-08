Očkování ve firmách: V USA povinnost, Češi sází na odměny | E15.cz

Část krajů očkované odměňovat nechce Vládní návrh na dva dny placeného volna pro zaměstnance za absolvované očkování nadále vyvolává spousty rozporuplných reakcí.

Premiér Babiš v neděli vyzval kraje, aby tuto praxi ve svých institucích převzaly také. Část hejtmanů to ale striktně odmítá.

Jihomoravský, Liberecký a Středočeský kraj už avizovaly, že k danému kroku nepřistoupí. Podle nich je to nesprávné vůči jiným zaměstnancům a jejich pracovníci mají již v tuto chvíli k dispozici několik dnů zdravotního či sociálního volna, které mohou po očkování využít.

„Vláda vymyslela úlevu v situaci, kdy za poslední dva roky dramaticky zadlužila stát. Volno by ze svých daní navíc zaplatili běžní pracující, podnikatelé a firmy, kterým žádnou podobnou úlevu vláda nedá,“ řekl například liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

O motivaci zaměstnanců k očkování prostřednictvím volna navíc naopak uvažují třeba v České Lípě. Nevyloučil to ani magistrát v Jablonci nad Nisou.

Plzeňský kraj zatím o věci ani nejednal. Moravskoslezský krajský úřad zjišťuje, zda je opatření pro jeho příspěvkové organizace nutné a jaký by mělo ekonomický a provozní dopad.

Babišův návrh už minulý týden kritizovali i někteří čeští ekonomové, podle kterých to může státní rozpočet připravit až o desítky milionů korun. Premiér ovšem tyto obavy odmítá.