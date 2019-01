Pořadí nejlépe vydělávajících českých sportovců může projít zásadní změnou | E15.cz

Trenér, který ho ještě vloni bez vysvětlení odstavil, mu teď dává prostor. Spoluhráči si chválí jeho vliv a um. Washington Wizards se s ním v NBA zvedají.

Vedle toho, že s řečeným týmem bude chtít v NBA urvat příčky zajišťující play off, čeká Satoranského mimo palubovky i další velká bitva. Bitva o miliony. Poker o novou smlouvu, která mu po této sezoně končí. A zdá se, že má dvě možnosti. Prodloužit s Wizards ještě během aktuálního ročníku, nebo počkat na léto a třeba lepší nabídku z jiné části Ameriky.

Co se jeho aktuálního zaměstnavatele týče, tam se vše rýsuje jasně, některé kroky už byly prý i zadány. „Dle několika zdrojů, které se na schůzce podílejí, začaly obě strany již předběžně jednat,“ napsal například minulý týden redaktor NBC Sports Chase Hughes. Jaká je realita?

„Jednání nemohu potvrdit ani vyvrátit. Zájem ze strany Wizards o Tomáše je dlouhodobý, ale nyní je brzy cokoliv předjímat,“ informoval v Londýně agent Satoranského Phillip Parun a i samotný český rozehrávač byl na přímé otázky opatrný. „Žádná oficiální jednání jsem nevedl. Snažím se jen soustředit na to, co se děje během sezony, a na zápasy. Co má přijít, přijde, a je na agentovi a na mně, abychom to po sezoně vyřešili. Nerad se tím zabývám teď, v probíhající sezoně,“ uvedl Satoranský.

„Washington by se rád dohodl už před létem,“ napsal Hughes a je to logické, neboť klub si bude chtít českého rozehrávače před případnými zájemci co nejdříve pojistit. Jenže v jednání je bude limitovat závažný faktor: peníze, které mu tým bude moci nabídnout.



Jen na platy Johna Walla, Bradleyho Beala a Otto Portera by totiž v příští sezoně měli Wizards vynaložit až 92,3 milionu dolarů. To je bude při nutném dodržování platového stropu (pro další sezonu 109 milionů dolarů) tlačit nejen do změn v kádru (mluví se hlavně o trejdu Portera), ale výrazně je to omezí i v jednání se Satoranským.

Je jasné, že gáže 3,1 milionu dolarů za sezonu, jakou český rozehrávač bere teď, bude minulostí. Tím spíš, že jeho francouzský spoluhráč Ian Mahinmi má brát 16 milionů dolarů. Podle znění kolektivní smlouvy mohou Wizards v Satoranského případě nabídnout během rozehrané sezony kontrakt navýšený maximálně na 120 procent průměrného ligového platu, což je podle odhadu serveru Bulletsforever. com roční gáže 10-12 milionů dolarů.

Tak vysokou sumou by měl český basketbalista našlápnuto stát se nejlépe placeným českým sportovcem, kterým je hokejista Philadelphie Jakub Voráček s gáží ve výši 9,25 milionu dolarů ročně (2019/20). Otázkou ovšem je, jestli si podobnou cifru budou moci Wizards dovolit.

Pokud by Satoranský vsadil na sebe a věřil si, že se mu nepřestane dařit až do konce sezony, může se v létě dočkat neomezeně lukrativního lasa od konkurence a pravděpodobně lepší nabídky, než jaká bude ta od Wizards. Washington by měl poté právo nabídku dorovnat a českého basketbalistu, který bude chráněným volným hráčem, si udržet.



Čas prodloužit s Wizards má Satoranský de facto do 30. června, do kdy mu stávající kontrakt platí. Od 1. července se otevře trh.