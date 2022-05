Moldavsko se obává války. Podněstří jako další cíl Ruska | E15.cz

Úřady v Podněstří věc označily za pokus o teroristický útok. Jedná se o další z řady incidentů, které podle podněsterských úřadů cílily na tamní civilní i vojenskou infrastrukturu.

Zelenskyj: Rusko se snaží o destabilizaci v oblasti

Ruské tajné služby se snaží destabilizovat situaci v separatistickém Podněstří a odradit Moldavsko od podpory Ukrajiny, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dřívějším prohlášení. Podněsterské úřady zároveň na konci dubna ohlásily další bezpečnostní incident: z Ukrajiny byla podle nich ostřelována pohraniční vesnice. Kyjev vyjadřuje obavy, že ruské síly se chystají území neuznávané proruské republiky Podněstří používat k podnikání dalších útoků na Ukrajinu.

„Dobře chápeme, že je to (incidenty) jeden z kroků Ruské federace. Speciální služby už tam pracují,“ uvedl Zelenskyj. „Je jasné proč - aby se destabilizovala situace a bylo ohroženo Moldavsko. Dávají jim najevo, že pokud Moldavsko podpoří Ukrajinu, budou následovat určité kroky,“ dodal.

Válka na Ukrajině rozděluje rodiny

Video se připravuje ... • VIDEO Úřad vlády ČR

Moldavsko se obává vtažení do války

Podněsterské ministerstvo vnitra podle agentury RIA Novosti uvedlo, že u hranic s Ukrajinou ostřelována vesnice Cobasna (Kolbasna), kde se nacházejí vojenská skladiště. V úterý večer byly podle nich zpozorovány nad Podněstřím tři drony vypuštěné z Ukrajiny.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí poukázalo na skutečnost, že incidenty se odehrály poté, co velení ruské armády v dubnu avizovalo plán ovládnout východ a jih Ukrajiny a vytvořit tak pozemní most s Podněstřím. Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Ruděnko nicméně uvedl, že Moskva by se ráda vyhnula scénáři, kdy by tento region byl vtažen do dění na Ukrajině.

V Moldavsku panují obavy, že by se na jeho území mohla přenést válka na Ukrajině. Prezidentka Maia Sanduová po úterním zasedání bezpečnostní rady uvedla, že za incidenty stojí podněsterské „proválečné frakce“ a že útoky jsou pokusem o vyostření napětí. Zelenskyj v prohlášení uvedl, že hodnocení Sanduové plně sdílí.

Výbuchy v Podněstří

Bezpečnostní rada Podněstří podle TASS uvedla, že v pondělí (25.4) a v úterý (26.4) byly na území neuznané republiky provedeny celkem tři „teroristické útoky“: Kromě pondělní střelby na budovu ministerstva bezpečnosti a dnešního zničení vysílačů byla terčem útoku také vojenská jednotka u obce Parcani (Parkany), uvedla bez bližších detailů tisková služba podněsterského prezidenta Vadima Krasnoselského. Členové rady zároveň zvýšili stupeň teroristického nebezpečí na kritický, což předpokládá posílení bezpečnostních opatření v tomto regionu.

„Brzy ráno 26. dubna otřásly obcí Maiac (Majak) v okrese Grigoriopol dvě exploze: první v 6:40 a druhá v 7:05. Na místo byly okamžitě vyslány bezpečnostní složky a záchranná služba,“ uvedlo na komunikační platformě Telegram podněsterské ministerstvo vnitra s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Z doprovodných snímků je patrné, že obě antény jsou zničené.

Podněsterská bezpečnostní rada podle agentury TASS také oznámila, že terčem „teroristického útoku“ se stala i vojenská jednotka poblíž hlavního města Tiraspolu. Bezpečnostní radu státu svolala v souvislosti s incidenty v Podněstří také moldavská prezidentka Maia Sanduová.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na dnešní zprávy na sociálních sítích oznámilo, že odsuzuje „zoufalé pokusy vtáhnout“ Podněstří do ruské invaze na Ukrajinu, a vyzvalo ke snížení napětí. Naopak prezident samozvaného útvaru Vadim Krasnoselski podle agentury TASS sdělil, že stopy útočníků „vedou na Ukrajinu“.

Separatistická republika jako cíl

Ruská invazní armáda v dubnu oznámila své další cíle. Tím prvním byla podle generálmajora Rustama Minněkajeva získání úplné kontroly nad Donbasem na východě Ukrajiny. Druhý cílem, který ruská armáda oznámila, je ovládnutí jihu země a vytvoření lepšího spojení s Podněstřím, separatistickou proruskou republikou v Moldavsku. To vyvolává obavy ze strany Kyjeva, protože by Rusko mohlo tuto oblast využívat k provádění dalších útoků na Ukrajinu. Moskva má v oblasti podle dostupných zpráv 1300 až 1500 vojáků.

„Kontrola nad jihem Ukrajiny představuje další cestu do Podněstří, kde jsou zaznamenávány důkazy o útlaku rusky mluvícího obyvatelstva,“ řekl podle agentury TASS Minněkajev.

Expert: Podněstří pro Ukrajinu v případě útoku nepředstavuje hrozbu

Moldavský separatistický region Podněstří nepředstavuje podle Richarda Stojara z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v případě možného ruského útoku z této lokality pro sousední Ukrajinu závažnou hrozbu. Ukrajina by region sama při protiútoku velmi rychle získala pod svoji kontrolu. Je prakticky nehájitelné, uvedl Stojar .

Ruská strana by podle Stojara možnost efektivního využití podněsterského teritoria nepochybně uvítala, je to však podle něj velmi problematické. Podněstří tvoří úzký a izolovaný pruh území na levém břehu Dněstru. Pruh je široký pouze několik kilometrů, jen místy přes deset kilometrů, někde však pouze dva. Mezi ním a ukrajinským územím také nejsou výraznější přírodní bariéry. „Teoreticky by tak mohlo toto území představovat vhodný nástupní prostor k ofenzivním operacím vůči Ukrajině ze západního směru, nicméně absence hloubky zázemí z něj naopak činí velmi zranitelné teritorium. Z vojenského hlediska je v případě (proti)útoku z ukrajinské strany prakticky nehajitelné,“ uvedl Stojar.

Pokračování celého vyjádření Richarda Stojara najdete zde >>>

Nezávislý stát podporovaný Ruskem

Celým názvem Podněsterská moldavská republika, známá také pod pod rumunským názvem Transnistria, vyhlásila nezávislost v září roku 1990 odtržením od tehdejší Moldavské sovětské socialistické republiky. Jde o nevelké území, nacházející se podél řeky Dněstr na východě země. Hlavním městem je Tiraspol s necelými 134 tisíci obyvateli. Celkově na území žije zhruba půl milionu obyvatel. Úředním jazykem je moldavština a dále také ruština a ukrajinština.

V srpnu roku 1991, dva dny poté, co Moldavsko oznámilo nezávislost na Sovětském svazu, vyhlásil orgán Nejvyšší sovět deklaraci o nezávislosti Podněsterské moldavské sovětské socialistické republiky. Později toho roku z názvu vypadla slova „sovětská socialistická“. Stát za dobu jeho existence uznaly pouze Náhorní Karabach, Jižní Osetie a Abcházie. Nezávislost republiky neuznal žádný ze států OSN. Oblast je od doby svého vzniku podporována Ruskem, které zároveň nad ní drží ochrannou ruku a pod záminkou ochrany etnických Rusů tam žijících jí i částečně kontroluje.

Soustřeďuje se zde obchod se zbraněmi, které z velké části poté míří do Abcházie a Jižní Osetie. Země také profituje i z pašování ropy, alkoholu a tabáku z a do okolních zemí.

V roce 2006 se v zemi uskutečnilo referendum, které mělo rozhodnout o dalším směřování země. V něm pro „udržení politiky snahy o mezinárodní uznání nezávislosti země a její budoucí připojení k Rusku“ hlasovala drtivá většina obyvatel, zatímco pro „připojení Podněstří k Moldavsku“ hlasovala pouze 3,4 procenta voličů.

Oblast s vlastní armádou, ale nízkou motivací

Zákonodárná, soudní i výkonná moc Podněsterské moldavské republiky se nachází v jejím hlavním městě Tiraspolu. V její vládě se během devadesátých let objevil i Vladimir Jurjevič Anťufejev, který byl obviněn ze zločinů spáchaných v Rize počátkem devadesátých let.

Oblast má i vlastní armádu, která by se v současné době mohla připojit k té ruské. Někteří experti ovšem pochybují o tom, že by využití těchto sil Rusku nějak výrazně pomohlo. Kyjev na začátku dubna uvedl, že se v Podněstří nachází dvacet tisíc tun výzbroje, jsou to však hlavně zbraně používané v horké fázi konfliktu na počátku devadesátých let. „Odhadujeme, že jedenáct tisíc tun už je prošlých a devět tisíc využitelných,“ uvedl podle webu Defensenews moldavský ministr zahraničí Nicu Popescu.

Otazníky se vznášejí i nad výcvikem, zkušenostmi a nad loajalitou vojáků. Přímo ruský původ má pouze část z nich, v ostatních případech jsou to patrně místní obyvatelé s ruskými pasy, kteří v chudém regionu těžko hledají uplatnění. O jejich ochotě umírat na Ukrajině lze pochybovat.

Moldavsko není v EU ani v NATO

Kdyby prezident Vladimir Putin poslal podněsterské síly na Ukrajinu, navíc by tak v podstatě vyhověl požadavku Moldavska, aby jednotky z regionu stáhl. To sice kolem ruské invaze v sousední zemi opatrně přešlapuje, aby nevzbudilo nežádoucí reakce Moskvy, zároveň se však spekuluje, že by situace mohlo využít.

Nedlouho po vypuknutí války na Ukrajině požádalo Moldavsko formálně o členství v EU. Stejný požadavek vznesla i Gruzie, tedy další stát, jehož území je částečně pod kontrolou proruských separatistů. Ani jedna ze zemí není členem Severoatlantické aliance.