Glosa Petra Peška: Stávkovat se jim zachtělo | E15.cz

Stávka přitom není na místě. Chystané zvýšení tarifů o osm procent a vyčlenění dalších dvou procent na odměny není sice ideální, ale zní vcelku rozumně. Jistě, platy učitelů by mohly být vyšší, řada z nich by si to zasloužila. V poslední době ale rostou a rozpočet není nafukovací. Platová situace tudíž není ve školství natolik kritická a bezvýchodná, aby to takto radikální krok ospravedlňovalo.

Ze strany školských odborů je to zřetelné gesto. Víc se jim vyjednávat nepodařilo, a tak přistupují k jednostranným ultimátům. Což ovšem neznamená, že by na to vláda měla přistupovat. Či přesněji – nesmí. Protože jinak se začnou ozývat i další.

Vláda si za to může i sama. Svoji rozdavačnou a někdy až rozhazovačnou politikou vytvořila dojem, že „zdroje jsou“ a že jsou bezedné. Je správně, že pohnula alespoň trochu s platy nahoru tam, kde to bylo nejvíc potřeba – například u pracovníků v sociálních službách a koneckonců i u učitelů. Jenže o další potřebné zdroje se připravila příliš plošným rozdáváním, o vyhazování peněz například na slevy na jízdném nemluvě.

„Už není o čem jednat,“ dušoval se ještě ve středu Andrej Babiš po konci vyjednávání se školskými odbory. U moci se ovšem drží jen díky partnerství s levicí, politika jeho vlády je lemována rozdavačnou štědrostí a populismem. Tak uvidíme, jak dlouho mu jeho konečné slovo vydrží.