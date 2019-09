Smrádek kolem Čapího hnízda - komentář Petra Peška | E15.cz

Trestní stíhání skončilo, zapomeňte… I tak by šlo vnímat rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha v kauze Čapího hnízda, byť zatím nebylo oficiálně oznámené (informaci přinesl Deník N) a není známé ani jeho zdůvodnění. A i kdyby to tak bylo, nemusí to být rozhodnutí konečné. Ale dejme tomu.

Není to šťastný vývoj, to je zjevné. Kolem 50milionové dotace pro luxusní farmu, ohledně role Andreje Babiše i zapojení jeho blízkých se objevilo tolik vážných podezření, že by nejčistším řešením bylo nechat dojít celou věc k nezávislému soudu. Obžaloba přece není rozsudek.

Těch podezření navíc přibylo. Proč najednou státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil názor? Či snad dokonce sehrál svou roli – přinejmenším mediálně ventilovaný – tlak ze strany premiéra? Měl na to celé vliv nedávný příchod ministryně spravedlnosti Marie Benešové?

Třeba jsou toto vše plané spekulace. A třeba bylo vše kolem Čapího hnízda striktně právně opravdu v pořádku, jakkoliv okaté bylo vyvedení farmy z Agrofertu a převedení podílu na Babišovy blízké. Podobných dotačních „optimalizací“ z inkriminované doby by se určitě našlo víc. Nebo to byl tak průhledný trik, že mluvit o podvodu je na místě? Pokud ale kauza nedojde k soudu, verdikt se nikdy nedozvíme.

Bylo jasné, že dnešek bude představovat v celém případu katarzi. A také, že to nebude tečka, a to nejen kvůli očekávanému přezkoumání Šarochova rozhodnutí. Pro málokoho je to jen „vnitřní administrativní postup“, jak to v ČT komentoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze.

Pokud by premiér byl obžalován, bral by to on se svými podporovateli jako „nespravedlnost“, jak už dopředu avizoval. Takhle to zase za podezřelé budou pochopitelně považovat jeho odpůrci. Těžko si představit, co by mohlo situaci uklidnit a uspokojit obě strany.

Jisté jsou ale přinejmenším dvě věci. Jednak pokud někdo bude tvrdit, že dovedení kauzy před soud k nezávislému verdiktu by bylo i v zájmu Andreje Babiše, tak je to nesmysl. V jeho zájmu je to celé co nejdřív zatnout. Zastavení trestního stíhání je pro něj i vítaným argumentem pro auditní zprávy z Bruselu, pokud by i jejich finální verze pro premiéra vyznívaly negativně.

A potěšující zpráva je to i pro Babišovy spojence. Jak pro ty vládní (ČSSD), tak ty polovládní (KSČM). Ne, že by premiérovi obžalobu či odsouzení nepřáli. Takhle mají ale pohodlné alibi pro pokračování tohoto problematického spojenectví. Už jejich první reakce to potvrzují.

Zcela klidné spaní ale ani teď premiér, jeho věrní či ti, kteří z jeho moci jen mají prospěch, mít nemůžou. Jednak bude rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha přezkoumáno, především tu jsou ale další podezření týkající se Čapího hnízda – například zadávání podezřele drahé reklamy pro farmu - tedy pokud elán vyšetřovatelů neutrpí.

Dnes ale ať si Babiš a jeho spojenci klidně dají šampaňské. Nebo aspoň čerstvou koblihu.