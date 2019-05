Zápisník Jany Havligerové: U Babišů to houstne | E15.cz

Volby do europarlamentu se blíží a v ANO houstne atmosféra. Srazit či zvednout preference může kdejaká maličkost a tak je šéf hnutí ve střehu. Náhle například zjistil, že Čechům, Moravanům a Slezanům vadí dvojí kvalita potravin. Rybí prsty jsou plné vody, děti si podle Andreje Babiše mohou koupit jenom čokoládu Milka, která má podstatně větší obsah tuku a cukru… Takže do boje. Jestlipak se přitom dozvíme také něco o kvalitě potravin pocházejících z podniků konglomerátu Agrofert?

Stopku dostala ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Premiér a předseda hnutí ANO jí důrazně doporučil, aby omezila veřejné projevy. Není divu. Ještě by při své prostořekosti mohla prozradit nejen vlastní záměry, ale i to, co s justicí zamýšlejí předseda vlády s prezidentem.

Kdeco zkoušejí i v dalších partajích. Se střídavým úspěchem. Například šéf lidovců Marek Výborný poté, co premiér obměnil kabinet, rezolutně vyhlásil, že pokud vláda nepožádá o důvěru ve spojitosti s hlasováním o některém ze zákonů, je namístě vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě. Ten mu obratem vzkázal, že o důvěru nepožádá, a tak šéf lidovců, rovněž obratem, popřel, že by něco takového měl v plánu. A je to.