Olympiáda v Tokiu 2021 | ONLINE: výhry, prohry a byznys | E15.cz

„Fakt jsem nadšená. Vždycky, když sem přijdu, tak mám husí kůži. Hrozně se mi to líbí. Včera jsem byla i na zahájení, říkala jsem si, že chci jít, i kdyby mě to mělo stát zápasy, je to neskutečný zážitek. Jen jsme prošli a jeli jsme zpátky do vesnice. I když jsem šla teď na kurt, člověk bývá nervózní, neví co má čekat… Ale když tam vlezu, vidím kameru a svůj záběr, tak si říkám, jo ty jo, tady jsem vždycky chtěla být, chtěla to zažít. Říkám si, teď tady jsi, tak si to užívej," říká tenistky Barbora Krejčíková pro deník Sport.