Drábová: Rusům je těžké věřit, pro dostavbu Dukovan bych je nezvolila | E15.cz

Šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v pořadu Prostor X říká, že by nechtěla být v kůži politiků, kteří budou o stavbě dalších jaderných bloků rozhodovat. Jde podle ní o strategické partnerství. „Hledala bych jiného partnera, než je Rusko,“ dodává Drábová.

Rusku je po zkušenostech z minulých desítek let těžké věřit. Podle Drábové je citlivé na svoji reputaci, o nedávné nehodě ponorky s jaderným pohonem a o Černobylu informovalo podobně. Ruský projekt na stavbu dalších jaderných bloků je konkurenceschopný, Drábová ale před spojením s Moskvou varuje. Šla by do toho, jen pokud bychom projekt převzali a postavili bloky sami, což není reálné.

S prezidentem Drábová roky nemluvila, a tak jeho postoj nezná. Každý má ale podle ní právo na názor, a tak Zemanova slova vnímá. Jako názor. Říká, že Rusko by se ale mělo soutěže zúčastnit. Klíčovou roli přitom můžou hrát informace od tajných služeb. Alternativou ke stavbě dalších bloků je podle Drábové hlavně plyn. I jeho podstatná část by k nám ale proudila z Ruska.

Potřebujeme čtvrtou energetickou revoluci, tvrdí Drábová. Vidí jí v tom, že se naučíme skladovat elektřinu. Investice do technologií obnovitelných zdrojů by podle ní proto měly jít právě tímto směrem. Do té doby prý jiné možnosti než jádro a plyn v podstatě nemáme.