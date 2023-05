Německo doháníme i díky české koruně, říká ekonom J&T banky | e15.cz

Česká ekonomika se teprve vrací na předcovidovou úroveň z konce roku 2019. Čím je to dané?

Můžeme se na to podívat čistě analytickým rozborem. Zmíněný fakt odráží některé problémy a také strukturu české ekonomiky. V první fázi, v roce 2021, bylo hlavním problémem, že jsme exportní ekonomika závislá na vývozu, zejména aut. A automobilový průmysl byl v té době zasažen významnými výpadky v dodavatelských řetězcích. Známý byl nedostatek čipů. Druhá věc je, že jsme závislí na vývozu do Německa. A to je závislé na vývozu do Číny, která procházela extrémně dlouhým covidovým lockdownem. Takže není náhodou, že v roce 2021 slabší růsty vykazovalo Slovensko, Německo a my.

Co přesně brzdilo ekonomiky loni? Koncem roku hospodářství stagnovalo.

Když se díváme na celý rok, hlavní brzdou se stala spotřeba domácností. Tvrdě na ně dopadly následky inflace, nastal hluboký propad reálných příjmů. Když se podíváme na čísla ke konci roku 2022 a rozebereme jednotlivé složky poptávky, ekonomika měřená jako celek reálným HDP se nacházela jedno procento pod úrovní z období před covidem.

Téměř všechny složky jsou na úrovní posledního čtvrtletí roku 2019. Například investice jsou nepatrně výše, vládní výdaje jsou asi o osm procent výše reálně, hrubý export je o osm procent výše. Jediná položka poptávky, která je níže, je spotřeba domácností, řádově o osm procent. Takže velká část poptávky se už dostala zpět nad úrovně z doby před covidem. Hluboko pod úrovní je však spotřeba domácností.

Pokud se podaří zkrotit inflaci, k čemuž směřujeme, mohl by to být jeden z faktorů, který ve druhé polovině roku či na začátku příštího roku má potenciál nakopnout hospodářství nejrychleji.

Může nastat oživení spotřeby, ale na druhé straně je ohrožený například sektor automotive, kde nastávají velké změny kvůli elektromobilitě. Jaká je to hrozba?

Jde o rozdílné časové horizonty. Pokud se bavíme o návratu na předcovidové úrovně, tak to je otázka několika kvartálů. Pokud se bavíme o strukturální změně v automobilovém průmyslu, je to záležitost spíše pěti let až dekády. Potom je otázka, co bude motorem růstu za pět až šest let.

Změny neprobíhají jen v automobilovém průmyslu. Týkají se i dalších oblastí v průmyslu. Na ně dopadají trochu jiné regulace nejen z hlediska New Green Dealu, ale i celého balíčku zelené transformace evropské ekonomiky Fit for 55. A v kombinaci s tím je tu skutečnost, že jsme prošli energetickou krizí. Energie už nebudou nikdy tak levné jako před tím a budou velmi pravděpodobně delší dobu dražší než třeba ve Spojených státech. Takže pro Evropu to může znamenat deindustrializaci. A to se nás rovněž chtě nechtě dotkne.

Mohou být strukturální změny hrozbou v delším horizontu? Nezačneme zaostávat například proto, že nedokážeme přitáhnout zahraniční investice?

Zatím to není problém české ekonomiky, protože jsme malá otevřená ekonomika, jejíž velmi velká část exportu směřuje na kontinent. Za stále větší problém považuji to, že celý evropský kontinent prochází strukturálními změnami a rozbíjí se ekonomický model, který tady dvacet nebo třicet let fungoval. To se netýká jen nás, ale třeba i Německa. A když se bavíme o investicích, není to o tom, že když nebude stát gigafactory Volkswagenu někde v Česku, tak bude stát místo toho na Slovensku, ale pravděpodobněji bude stát někde v Mexiku nebo v USA. Probíhající změna je podstatně širší.

Pro mě byly zajímavé například finanční výsledky německého chemického koncernu BASF. Ten oznámil, že v následujících dvou letech projde významnou restrukturalizací a devadesát procent škrtů se týká Evropy. A dokonce přistupují k tomu, že některé závody v Německu rozmontují a převezou do Spojených států.

Je něco, co může ovlivnit česká vláda. Že vytvoří přívětivější ekonomické prostředí, aby změny alespoň částečně kompenzovala?

Je to velmi obtížné. Když to kompenzujete, můžete jenom dosáhnout změny v čase, ne v trendu. Stále je to o tom, že musíme hledat, zda jsou finanční prostředky vynakládány adekvátně, smysluplně, alespoň při nějaké hrubé metrice. Nedokážeme zastavit některé trendy jako třeba drahé energie. Jakýmikoli dotacemi by se jen ztrácel čas pro nevyhnutelnou změnu. Vláda může vytvořit příznivější, tedy pružnější prostředí, aby se firmy a domácnosti dokázaly přizpůsobit.