Banka Creditas spouští DIP v aplikaci Max Invest

Banka Creditas rozšiřuje svou nabídku o dlouhodobý investiční produkt ( DIP ), nabízí ho prostřednictvím aplikace Max Invest, provozované její dceřinou společností Max Invest, a.s. V rámci DIP může klient investovat do pěti portfolií složených z ETF s možností uplatnění daňových úlev a aktivně si tak vytváří rezervy na stáří.

Už teď si sice Češi na důchod spoří, tradičně ovšem nedostatečně a příliš konzervativně. Výsledkem je, že podle průzkumu Banky Creditas realizovaného přes Ipsos Instant Research má 22 procent lidí v souvislosti s odchodem do penze obavy z pádu do chudoby a třetina očekává výrazný pokles životní úrovně.

Mediánová hodnota odhadu dostatečných finančních úspor na důchod jsou dva miliony korun. Jak však vyplývá z průzkumu Banky Creditas, lidé v předdůchodovém věku mají naspořeno nesrovnatelně méně. Úspory nad půl milionu má každý pátý, nad milion pak jen jeden člověk z deseti.

Jako předpokládaný hlavní zdroj příjmů v důchodu uvádí 61 procent lidí státní penzi a třetina vlastní úspory a zdroje, jen 2 procenta se spoléhají na pomoc příbuzných. Očekávaná penze od státu se nejčastěji pohybuje od 10 do 15 tisíc (32 procent), celkově téměř 60 procent lidí čeká důchod maximálně 20 tisíc korun. Zajímavé je, že čím mladší respondenti byli, tím nižší důchod od státu očekávají. Čtvrtina mladých lidí počítá s tím, že dostane nejvýše 10 tisíc, u nich proto na státní důchod jako hlavní zdroj příjmů spoléhá jen každý třetí.

„Pokud si chce člověk během 20 let vytvořit milionový polštář, měl by měsíčně investovat okolo 2700 korun, pokud dva miliony, tak zhruba 5500 korun, samozřejmě v závislosti na zvolené investiční strategii. DIP přitom nabízí svobodu výběru investic, aktuálně pět portfolií složených z ETF – od konzervativního až po vysoce progresivní.

DIP jde odešíst z daní

Ročně investovaná částka do DIP až do 48 tisíc ročně se dá navíc odečíst ze základu daně z příjmů, takže přináší daňovou úsporu až 7200 korun,“ vysvětluje Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas. Příspěvek na DIP může být i zajímavým zaměstnaneckým benefitem. Až do 50 tisíc ročně z něj totiž zaměstnavatel neodvádí pojistné ani daně. DIP je navíc poměrně flexibilní, klient může v průběhu času portfolio měnit.

Součástí dlouhodobého investičního produktu od Max Investu je speciální investiční účet DIP. Jedná se o neplatební účet, který je pojištěný až do výše ekvivalentu 100 tisíc euro. Neproinvestovaný vklad se na něm aktuálně úročí sazbou 3,4 procenta ročně až do výše 300 tisíc korun. Investovat lze jak jednorázově, tak opakovaně po menších částkách již od 1 500 korun, a to bez vstupního či výstupního poplatku. Roční poplatek za správu je aktuálně zdarma. Pro plnou či částečnou výplatu prostředků z DIP je potřeba spořit alespoň deset let a v roce výběru dovršit 60 let věku.

