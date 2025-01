I zaměstnanci pouze s příjmy ze zaměstnání musí v některých případech vyplnit daňové přiznání. Někdy je to z důvodu, že potřebují více času na daňové povinnosti nebo získali zpět srážkovou daň z dohody o provedení práce. V takovém případě vyplňují dvoustránkové daňové přiznání. Jak tento formulář vyplnit? Na co si dát pozor a na co nezapomenout? A jak vyplnit daňové přiznání elektronicky?