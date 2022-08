Praha může být miliardovým developerem městských bytů | E15.cz

Piráti, jimž patří primátorské křeslo, chtějí začít v příštím volebním období do městské výstavby výrazně investovat. „Odhadujeme, že ve druhé polovině příštího volebního období se bude jednat o více než miliardu korun ročně. Zároveň chceme uvolnit část městských pozemků pro družstevní a spolkovou výstavbu, kterou nebude financovat město, ale budoucí uživatelé,“ uvedl za Piráty radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Pokud by se nepodařilo najít na výstavbu bytů dostatek peněz v rozpočtu města, chtějí je Piráti zajistit prostřednictvím úvěrů od Evropské investiční banky, s níž jednají o spolupráci. Miliarda korun ročně by podle pracovní verze programu zveřejněného na Fóru Pirátské strany měla pokrýt náklady na pět set nových bytů.

Výstavba by měla rozšířit městský bytový fond, který podle posledního sčítání Institutu plánování a rozvoje (IPR) čítá 30 345 bytů. To jsou pouhá 4,5 procenta bytů v metropoli. Pro srovnání: v majetku Berlína je téměř osmnáct procent ze dvou milionů bytů. Vídeň vlastní dokonce čtvrtinu z 930 tisíc bytů, navíc disponuje stejným počtem bytů družstevních.

Hnutí ANO se naopak do výstavby nových bytů vlastními silami nehrne. Vhodnější by podle lídra strany Patrika Nachera bylo vsadit na spolupráci se soukromými investory. „Domnívám se, že město ani jeho organizace nejsou efektivními developery. Praha ale stále má zajímavé lokality určené k výstavbě bytů, do kterých by za specifických podmínek mohla formou soutěže pustit developery. Ti by za část pozemků a spolupráci na projektech mohli platit částí své produkce,“ říká Nacher.

Spolupráce s fondy a soukromými investory by podle něho přinesla nejen cenné zkušenosti s velkými projekty, ale vyřešila by i otázku financování. „Fondy a investoři by přinesli ‚dlouhé peníze‘ a nezatížilo by se cash-flow města. Ve hře je i spolupráce s bankami, které hledají příležitosti v rezidenčním segmentu a pro něž je město bezpečným věřitelem,“ vysvětluje lídr ANO.

Ambice vlastní výstavby se ANO úplně nevzdává. Chce ji ale používat jen pro vybraný segment staveb. „Například sociální byty je nutné stavět. Na ty chceme čerpat půjčky, které jsou s ohledem na investiční záměr a jeho návratnost nejlepší možnou cestou,“ dodává Nacher.