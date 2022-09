Výsledky voleb 2022: Komunální volby | Aktuální volební výsledky | E15.cz

V Česku aktuálně probíhají komunální volby. Průběžné výsledky voleb budeme zveřejňovat na této stránce během sčítání hlasů. Zde najdete i konečné výsledky voleb. Česko o víkendu v komunálních volbách volí do zastupitelstev obcí. Nové zastupitelstvo si volí i Praha. Z volebních výsledků v Praze vzejde nový primátor. Čeští občané volí tradičně pomocí volebních lístků ve volebních místnostech a volebních okrscích po celém Česku. Společně s komunálními volbami volí Češi do třetiny Senátu. Volí se ve 27 volebních obvodech. Průběžné výsledky voleb do Senátu taktéž zveřejníme během sčítání. Sčítání hlasů začne po uzavření volebních místnost v sobotu 24. září ve 14:00.