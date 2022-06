Kandidáti na primátora Prahy: Kdo kandiduje v hlavním městě | E15.cz

O primátorský řetěz se v Praze hlásí stále více kandidátů, nikoli však nových tváří. Pravděpodobně největší šance má exprimátor Bohuslav Svoboda, který do komunálních voleb povede koaliční uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Svůj mandát by rád obhájil současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jehož strana nominovala už před koncem loňského roku. Do čela pražského magistrátu bude kandidovat také šéf uskupení Praha sobě Jan Čižinský, urbanista Petr Hlaváček nebo bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.

Nového primátora přitom nečeká lehký úkol. Bude muset pokračovat s finančně náročnou výstavbou metra D a dostavbou městského okruhu, pro které bude muset u vlády Petra Fialy (ODS) vyjednat nemalé finance. Úkolu by se chtělo ujmout hnutí ANO, které si nicméně ještě nezvolilo lídra. Volební koalici se podařilo sestavit Spolu, sociální demokraté, kteří posledně úplně z magistrátu vypadli, by měli jít do koalice se Zelenými.

Mezitím došlo také ke škatulatům mezi TOP 09 a Starosty a nezávislými – dosavadními partnery ve vládnoucí koalici na magistrátu, kuloárně však znesvářenými pražskými politiky. Ke koalici Spolu už zběhla Hana Marvanová, která přitom nyní působí jako pražská radní za STAN. Náměstek Petr Hlaváček za TOP 09 se naopak rozhodl vést samostatnou kandidátku Starostů a nezávislých do nadcházejících voleb. Ty se konají 23. a 24.září.

Bohuslav Svoboda (Spolu – ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

Občanští demokraté nechtějí připustit v Praze opakování ponižující situace po posledních komunálních volbách, kdy se i přes vítězství propadli do opozice. Silnou výhru si chtějí letos zajistit spojenectvím s TOP 09, která je v hlavním městě tradičně silná. Kandidátem na primátora je lékař a poslanec Bohuslav Svoboda (ODS), který má s vedením města zkušenosti.

„Praha je dnes na třiceti procentech svého potenciálu a každý lékař by situaci takového pacienta označil za blížící se kritickému stavu,“ kritizuje současné vedení Prahy Svoboda. „Pražanům nabízím cestu ze současného chaosu a marasmu, který zejména poslední čtyři roky vládne v pražské dopravě, ve výstavbě klíčové dopravní infrastruktury a v nejužším vedení města,“ dodal exprimátor.

Dvojkou kandidátky bude šéf pražské TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, nejvýše postaveným lidovcem na kandidátce bude Jan Wolf. Na kandidátce jsou také další známé tváře komunální politiky, za ODS třeba starosta Prahy 9 Tomáš Portlík nebo starostka Prahy 2 Alexandra Udženija, za TOP 09 pražský radní Jan Chabr či starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Zdeněk Hřib (Piráti)

Piráti půjdou do komunálních voleb samostatně, stejně jako před čtyřmi lety. Do čela kandidátky si zvolili dosavadního primátora Zdeňka Hřiba. Podle něho je důležité udržet v Praze stabilitu. „Když se podíváte na prosperující města, například Vídeň, je tam velká politická stabilita. To, co se dělo v minulých dvou volebních obdobích, kdy se rozpadaly koalice, tak to byl chaos, který neprospívá koncepčnímu rozvoji města,“ řekl Hřib.

Piráti jdou do kampaně pod heslem „Máme odvahu řídit Prahu správně“. „Zdeněk Hřib provedl Prahu dvěma bezprecedentními krizemi skutečně nevídaných rozměrů, a to bez korupce a bez kauz,“ řekl předseda strany Ivan Bartoš s odkazem na koronavirovou epidemii a uprchlickou vlnu z Ukrajiny. Piráti považují za prioity dostupnost bydlení, energetickou soběstačnost, dobudování tramvajové sítě nebo revitalizaci sídlišť.

Na druhém místě pirátské kandidátky je místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková, která ve vnitrostranických primárkách neúspěšně usilovala o první místo, a na třetím současný radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Jan Čižinský (Praha sobě)

Ambici stát v čele hlavního města má starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který chce opět jít do voleb jako lídr Prahy sobě. Vzhledem k tomu, že jde o takzvanou občanskou kandidátku, musí nejdříve sesbírat podpisy minimálně sedmi procent obyvatel metropole, tedy zhruba sta tisíc lidí, aby se o hlasy voličů vůbec mohla ucházet.

Praha sobě, která nyní vládne spolu s Piráty, TOP 09 a STAN na pražském magistrátu, nehledá koaličního partnera. Naopak se může stát žádanou koaliční nevěstou pro povolební vyjednávání. Čižinský se však netají averzí nejen vůči hnutí ANO, ale i pražské ODS, kterou opakovaně kritizuje.

Petr Hlaváček (STAN)

Poté co dostali košem od TOP 09, se pražští Starostové a nezávislí rozhodli jít do podzimních voleb sami. Do čela kandidátky nepostavili lídra pražské organizace Petra Hlubučka, který je nyní náměstkem primátora. Naopak zlákali architekta Petra Hlaváčka, který naposledy kandidoval za TOP 09 a je náměstkem pro územní rozvoj. Hlaváček uvedl, že chce zůstat ve středové politice a podle svých slov souzní se Starosty ve snaze zodpovědně pečovat o samosprávu.

Starostové si za cíl stanovili mimo jiné lepší propojení magistrátu s politiky na městských částech. „Společně dokážeme dotáhnout věci, které jsme slíbili nejen voličům, ale také sami sobě,“ říká Petr Hlubuček, podle kterého je vyloučená povolební koalice s ANO.

Anna Šabatová (ČSSD)

Sociální demokraté, kteří po volebním debaklu před čtyřmi lety zcela vypadli z pražského zastupitelstva, chtějí opět přilákat pražské levicové voliče. Vsadili na spojenectví se Zelenými a zejména bývalou ombudsmankou a mluvčí Charty 77 Annu Šabatovou.

„Po řadě rozhovorů a debat mezi sociálními demokraty a Zelenými se dospělo k tomu, že se půjde společně. To je něco, co mě strašně moc potěšilo. Vážím si toho, že když projekt měl jasné obrysy, tak přišli za mnou a nabídli, abych se postavila do čela kandidátky. Je to něco, čemu já důvěřuji a fandím," řekla Šabatová, která za Zelené v minulosti kandidovala do Senátu. zaměřit se chce na bydlení, sociální služby, dopravu či životní prostředí.

Na kandidátce jsou i bývalý premiér Vladimír Špidla (ČSSD) nebo exministři Tomáš Petříček (ČSSD) a Jiří Dientsbier (ČSSD). Ti jsou však na nevolitelných místech, na předních místech jsou méně známé tváře ČSSD i Zelených.

Bude Nacher kandidátem za ANO?

Hnutí ANO je jedním z posledních, kdo ještě nepředstavil svého kandidáta na primátora Prahy. Byť má podporu pražských straníků za ANO poslanec Patrik Nacher, sám chce projít primárkami. Vítězství by mu zřejmě zajistilo i silnější pozici v případě, že celostátní vedení hnutí bude chtít do čela kandidátky opět dosadit svého favorita jako před čtyřmi roky.

„Moc si vážím podpory kolegů, a i přes jednomyslnou podporu předsedů oblastí na pozici lídra jsem požádal o dvoufázový postup – nejprve schválit kandidátní listinu s místy 2–65, a následně vyhlásit primárky, ve kterých se férově utkají všichni, kdo se o pozici lídra budou ucházet,“ uvedl Nacher. „Lídr by si měl být jistý, že má podporu drtivé většiny pražských členů, zároveň tím ale dojde i k jejich aktivizaci, a to je před začátkem kampaně velmi důležité,“ dodal Nacher.

Kandidátku musí odsouhlasit celorepublikový výbor, což se má stát do konce června. Vedení hnutí může podle stranických pravidel do navržené kandidátky sáhnout, jako se to stalo před minulými volbami. Byť se měl lídrem podle návrhu pražské buňky stát právě Nacher, hnutí se nakonec rozhodlo, že žezlo po exprimátorce Adrianě Krnáčové má převzít majitel Fincentra Petr Stuchlík. To se nepodařilo, neboť ANO skončilo ve volbách na pátém místě a nikdo s hnutím nechtěl jít do koalice.