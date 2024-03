Vítěz prvního kola Korčok v prohlášení uvedl, že se dosud sešel pouze s bývalým šéfem slovenské diplomacie Jánem Kubišem. Toho v prvním kole prezidentských voleb podpořilo 2,03 procenta voličů. „Pan Kubiš mě informoval, že svým voličům nedoporučí ani jednoho kandidáta,“ řekl Korčok.

S Kubišem se sešel také Pellegrini, který už jednal rovněž s Krisztiánem Forróem, jeho volily 2,9 procenta lidí. Forró je příslušníkem početné maďarské menšiny v zemi a předsedou neparlamentní strany Magyar Szövetség - Maďarská aliance.

Korčok uvedl, že je v kontaktu s Forróem, dále s expremiérem Igorem Matovičem, který dostal v prezidentských volbách 2,18 procenta hlasů, a také s Patrikem Dubovským, historikem a pracovníkem Ústavu paměti národa. Toho podpořilo 0,71 procenta voličů. Dubovský na sociální síti napsal, že pro něj je hlavní výzva, aby ve druhém kole zvítězil protikandidát současné vládní moci.

Podle analytiků bude kromě například mobilizace voličů důležitý pro výsledek rozhodujícího duelu prezidentských voleb postoj sympatizantů exministra spravedlnosti Štefana Harabina. Ten skončil na třetím místě s 11,73 procenta hlasů, když ho volilo přes 264 tisíc lidí. Harabin opakovaně pouze řekl, že jeho voliči vědí, co mají dělat. Podle průzkumů by výrazná většina z nich podpořila Pellegriniho.

Předseda vládní strany Hlas-sociální demokracie Pellegrini v prvním kole prezidentských voleb zaostal za Korčokem o 123 675 hlasů.

Korčok i Pellegrini už v neděli obnovili předvolební kampaň. Korčok odstartoval sérii shromáždění a Pellegrini zase přitvrdil v kritice svého soupeře. Podle předsedy parlamentu by Korčok jako prezident zatáhl Slovensko do války. Naznačoval rovněž, že by Korčok pracoval na pádu nynější vlády. Tento názor vyslovil i Pellegriniho stranický kolega a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.