Volby 2020 | STAN vítězí ve Středočeském kraji. Před ANO se dostala i ODS | E15.cz

„Máme mnoho důvodů k tomu, abychom ten dnešní den pro hnutí STAN, ale i pro Českou republiku chápali jako úspěšný. Jako začátek odrazu k tomu, že změna v České republice možná je. A ona přijde,„ prohlásil šéf STAN Vít Rakušan. Strana zvítězila i v Libereckém kraji a ve spolupráci s dalšími stranami v Královéhradeckém kraji.

Šéf STAN řekl, že bude rád, když jeho hnutí s vládním ANO v krajích do koalic nepůjde. “Věřím, že povolební vyjednávání budou korektní. Nebudu říkat, jak budou probíhat. Nejdříve budeme jednat s partnery, teprve potom to budeme sdělovat do médií. Nebudeme si přes média vzkazovat a tlačit se do kouta,„ řekla středočeská jednička kandidátky Petra Pecková. Dodala, že už před volbami Starostové říkali, že ve Středočeském kraji budou spolupracovat s ODS, Piráty a TOP 09.

Piráti se už o povolební spolupráci se STAN přihlásili. Strana ve středních Čechách získala 14,4 procenta hlasů. „Pro nás je to obrovský úspěch, máme třikrát menší rozpočet na kampaně než ANO a ODS, což byli naši největší soupeři. Pro Piráty je to velký úspěch, protože kandidujeme do krajského zastupitelstva už potřetí,“ řekl lídr kandidátky Jiří Snížek. Dvanáctka křesel Pirátů s 18 mandáty pro STAN by ale k většině v krajském zastupitelstvu nestačilo a strany by tak musely hledat třetího koaličního partnera.

V roce 2016 vyhrálo krajské volby ve středních Čechách ANO a získalo 16 mandátů v 65členném zastupitelstvu. STAN získalo 15 mandátů, ČSSD 11 mandátů, deset zastupitelů měla ODS, KSČM osm a pět zastupitelů TOP 09.

Podrobnosti připravujeme.