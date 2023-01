Pavel se stane prezidentem, osloví i lidi v Ostravě, říká Horáček | E15.cz

Jak hodnotíte výsledky prvního kola prezidentských voleb?

Nejsou zvláště překvapivé. S postupem pana Babiše a pana Pavla se přece jenom počítalo. Poněkud překvapivý je jejich ohromný náskok oproti zbytku startovního pole. Možná že v případě paní profesorky Nerudové to bylo trochu podobné tomu, čím jsem prošel já. Také jsem měl dlouho v průzkumech vyšší číslo, ale pak, když dojde na lámání chleba, se lidé zjevně rozhodují pro jednoho člověka, kterého chtějí vyslat do boje s nějakým soupeřem. Tenkrát to bylo s Milošem Zemanem, dneska třeba s panem Babišem v případě pana Pavla, takže chovám sympatie k paní Nerudové, která udělala hezkou, energickou, inspirativní kampaň, ale nakonec se ukazuje, že by to bylo úspěšnější spíše v případě politické strany. Se svými čtrnácti procenty by něco podstatného znamenala, ale v prezidentské volbě to neznamená mnoho.

Myslíte, že by měla založit nějakou politickou stranu?

To nemyslím, jenom chci říct, že myšlenky, které říkala, jsou přece jenom pro další generaci. Ona má jako pedagožka blíže ke studentům a myslím, že docela dobře chápala jejich obavy o globální oteplování a o nedostatek komunikačních sítí. Ale myslím, že od ní bylo moc hezké, když okamžitě a bez nějakého taktizování podpořila pana Pavla. A jestli se mě ptáte na to, koho jsem volil, já to obvykle neříkám, ale tentokrát jsem to říkal dopředu, takže veřejně jsem vystupoval ve prospěch pana generála Pavla. Jsem velice spokojený s tím, jak výsledky dopadly.

„ Lidé se rozhodují pro toho nejsilnějšího. “

Překvapil vás ten rozdíl mezi Pavlem a Nerudovou?

Trochu překvapil. Myslím že nejen mě. Ale jak jsem říkal, lidé se v okamžiku volebního dne zkrátka rozhodují pro toho nejsilnějšího.

Bude před druhým kolem důležité, aby se neúspěšní kandidáti jako Nerudová a Fischer aktivně zapojili do kampaně a podpořili Pavla?

Myslím že ano, ono to bylo správné, a myslím že prospěšné i minule. Já jsem těch čtrnáct dní vlastně pokračoval v kampani, jako kdyby se nic nestalo, protože jsem velmi usilovně podporoval kandidaturu člověka, kterého moji spoluobčané vyvolili, aby vyzval Miloše Zemana. Bylo to pro mě důležité, i tentokrát je to důležité. Minule, obávám se, ten vyvolený kandidát přece jenom neměl v sobě dostatečnou bojovnost a energii a přesvědčivost, která ovšem nechybí panu generálovi.

Ačkoli je to hodně klidný člověk a vyjadřuje se úsporně, vyjadřuje se přesně. A nevyhýbavě. Myslím tedy, že opět to bude důležité. Jenom bych chtěl znovu podotknout, že očekávám, že na rozdíl od minulé kampaně nebude pan generál jezdit za těmi, kteří jsou už přesvědčeni, a přesvědčovat přesvědčené. Soudím, že je potřeba vyrazit do problematičtějších regionů. To znamená do Karlových Varů, Chomutova, Sokolova, Litvínova, Karviné, Orlové, jistě tam ještě je prostor lidi oslovit, a myslím, že on k tomu má docela dobrý předpoklad, protože v Ostravě lidé docela dobře rozumějí přímější řeči.

„ Přirovnání Pavla k Putinovi potřebuje dost drzosti. “

Jak jste hodnotil tiskovou konferenci Andreje Babiše po oznámení výsledků, už tam odstartovala kampaň před druhým kolem?

Pan Babiš sliboval, že to bude z jeho strany klidnější, že představí národu milejšího Babiše, což se tedy nestalo. Zaujalo mě, že i na jeho poměry byla ta rétorika mimořádně vyhrocená, protože přirovnat generála Pavla k Vladimiru Putinovi, to už tedy potřebuje velkou obrazotvornost a docela dost drzosti.

Myslíte, že reagoval tak, aby odradil voliče Nerudové od toho, aby ke druhému kolu vůbec přišli?

Něco mu jeho poradci určitě poradili, bylo to několik bodů, které pak neustále opakoval na tiskovce a při všech vystoupeních ve všech různých médiích. Zřejmě to není náhlý nápad, je to tak myšleno. Poukazuje na komunistickou minulost pana Pavla, ale ne proto aby volili pana Babiše, ale aby nešli volit vůbec. To je jasné. Já myslím, že to vůbec nemá význam. Mnohem působivější by zřejmě bylo prezentovat pana Pavla jako souputníka současné vlády, která opravdu populární není.

Abych to shrnul, pan Babiš už těžko bude někde shánět další hlasy. To by musela být mnohem větší volební účast a přijít by museli pouze jeho příznivci nebo odpůrci pana Pavla a to se nestane. A myslím, že panu Babišovi se to asi nepovede. Ta matematika je zřejmá. Já jsem přesvědčený, že příštím prezidentem České republiky bude Petr Pavel.

Zapojíte se před druhým kolem aktivněji do kampaně, podpoříte Pavla veřejně?

Ano, budu ho podporovat, protože je to moje přesvědčení. Ale spíše bude záležet na tom, zda mě jeho lidé vyloženě k něčemu vyzvou, pak bych to rozhodně udělal. Myslím si ale, že mají dosti vlastních lidí a myšlenek.

Rozhovor s Michalem Horáčkem