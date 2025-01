Průzkum: Motoristé ani Stačilo! by se do Sněmovny nedostali

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 34,4 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu, v níž jsou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, by získala 18,1 procenta a třetí hnutí Starostové a nezávislí (STAN) 9,9 procenta. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News. Přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě opoziční SPD a Piráti, těsně pod ní by zůstalo uskupení Stačilo! a Motoristé.

V přepočtu na mandáty by získalo hnutí ANO 95 křesel. Koalice Spolu by měla 46 zástupců a hnutí STAN 22. Celkem 19 poslanců by měli se ziskem 7,3 procenta hlasů Piráti a o jednoho poslance méně by mělo hnutí SPD, kterému průzkum přisoudil 8,2 procenta.

„Piráti by s nižším podílem hlasů dosáhli na více mandátů než SPD. Opírají se totiž o základnu v krajích, kde se rozděluje více mandátů, a ani jinde zcela nepropadají. Zatímco SPD se kromě Moravskoslezského kraje opírá o méně lidnaté regiony, ve kterých zároveň výrazně dominuje hnutí ANO. Podobnou situaci jsme mohli sledovat mezi Spolu a ANO ve volbách 2021, kdy ANO skončilo na procenta těsně druhé, přesto získalo o jeden mandát víc než koalice Spolu,“ vysvětlil STEM.

Motoristé a uskupení Stačilo! by podle průzkumu získali shodně 4,9 procenta hlasů, SOCDEM tři procenta, Přísaha 2,8 procenta. Další strany by obdržely méně než dvě procenta hlasů.

CNN Prima News zveřejnila průzkum agentury STEM i před týdnem. ANO tehdy mělo zisk 33,9 procenta hlasů a Spolu 18,4 procenta. Do Sněmovny by se dostali také STAN, SPD, Piráti, Stačilo!, na hraně vstupu do dolní komory byli Motoristé, kteří tehdy obdrželi přesně pět procent hlasů.

Aktuální průzkum se konal od 3. do 14. ledna a zúčastnilo se ho 2046 respondentů. K volbám by podle něj přišlo 60,5 procenta voličů. Na podzim 2021 byla volební účast 65,43 procenta.