Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo hnutí ANO s podporou třiatřiceti a půl procenta voličů. Na druhém místě by skončil STAN s třinácti procenty, čímž by strana předstihla ODS, která by získala jedenáct a půl procenta. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran, mezi nimi by nechyběli komunisté. Opoziční SPD by zůstalo pod pětiprocentní hranicí, zatímco Motoristům průzkum přisuzuje sedm procent hlasů. Aktuální volební model zveřejnila agentura Median.