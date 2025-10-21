Babišova trojkoalice se shodla na migraci i platech pro policisty a hasiče
Mezi ANO, SPD a Motoristy nejsou v oblasti ministerstva vnitra zásadní rozpory. Strany se ve svých volebních programech shodly zejména na tom, že je potřeba odmítnout migrační pakt Evropské unie a zamezit nelegální migraci. Souhlasily také s nutností zlepšit finanční podmínky v policejním a hasičském sboru. Jejich příslušníkům chtějí zvýšit platy. Vyplývá to z programů jednotlivých stran.
O programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem začali zástupci tří stran jednat v pondělí. Debata má trvat do konce týdne. Kapitole ministerstva vnitra se strany budou věnovat ve středu.
Všechny tři strany se ostře vymezují proti Paktu o migraci a azylu, který EU přijala loni a vstoupí v platnost v roce 2026. Hlavními cíli paktu jsou zrychlení azylových řízení, efektivnější návraty nelegálních migrantů, zavedení mechanismu solidarity mezi členskými státy a jednotnější postupy na vnějších hranicích EU. Česká republika se při přijímání nových evropských migračních pravidel zdržela hlasování.
ANO chce nový zákon o migraci a azylu, který nebude tolerantní k nelegální migraci a zaměří se na návraty zadržených cizinců do jejich domovských zemí. Azyl chce udělovat na základě tohoto zákona jen ve výjimečných a jasně definovaných případech. Migrační politika by pak podle ANO měla odrážet potřeby trhu práce.
Přísnější prověřování
SPD chce nechat přezkoumat i již udělené azyly, zrevidovat plánuje také povolení k pobytu udělená Ukrajincům. V Česku mají podle strany zůstat pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pozici, na které není možné zaměstnat Čecha. Ostatním chce SPD povolení k pobytu ukončit. Motoristé žádají přísnější prověřování migrantů, které chtějí posílat mimo území Evropské unie.
ANO a SPD se shodly na tom, že cizinci, kteří spáchají v Česku nějaký trestný čin, mají být vyhoštěni. SPD prosazuje zákon „Jednou a dost“, na základě kterého by každá kriminální činnost automaticky vedla k ukončení povolení k pobytu. Obě strany chtějí také větší dohled nad neziskovými organizacemi.
ANO, SPD i Motoristé se chtějí v oblasti vnitra prosadit také zvýšení odměn policistům a hasičům. Nejpodrobněji se tomu věnuje ve svém programu ANO, které plánuje prosadit u těchto sborů nástupní plat ve výši 50.000 korun. Příslušníkům v přímém výkonu služby slibuje možný odchod do důchodu po 35 letech. SPD přidala do programu také příspěvky za práci v rizikovějších oblastech.
Při potírání kriminality chce SPD zavést aktuální monitor kriminality, který bude poskytovat informace o kriminalitě po jednotlivých okresech, obcích a městech podle národnosti pachatelů. Zpřísnit plánuje strana tresty za násilí na dětech, týrání a zabíjení zvířat. Slibuje také, že se zaměří na násilnou kriminalitu mladistvých a dětských gangů a prosadí možnost snížení věku trestní odpovědnosti u zvlášť závažných činů. Motoristé a ANO se chtějí více věnovat kyberkriminalitě.