ANO posiluje, Spolu slábne. Do voleb může promluvit bitcoinová kauza i Motoristé sobě

Hnutí ANO ve volebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News od minulého týdne posílilo zhruba o procentní bod na 31,2 procenta. Koalice Spolu naopak o necelý bod oslabila na 21,6 procenta. Průzkum se uskutečnil ve dvou vlnách na začátku června, mohla se do něj tedy už promítnout bitcoinová kauza. Do Sněmovny by se nyní dostalo šest subjektů, koalice Stačilo! ale klesla na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory. Volby se uskuteční v říjnu.