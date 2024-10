Babiš by jako budoucí premiér využil dividend, které ČEZ odvádí státu jako většinovému akcionáři, aby vyplatil minoritní akcionáře, kteří se podle něj „starají jen o zisk a ne o lidi“. Stát jako vlastník by podle něj dokázal zajistit nižší ceny elektřiny a byl by flexibilnější při rozhodování o investicích do nových jaderných reaktorů.

Akcie ČEZ v reakci na Babišova slova poskočily na pražské burze až o 4,8 procenta, vzápětí část zisků zase odevzdaly.

Babiš už loni v prosinci v televizní debatě se svým nástupcem v premiérské funkce Petrem Fialou prohlásil, že vytěsnění minoritních akcionářů ČEZ by stát díky využití dividend v podstatě nic nestálo. „To by vás stálo řádově 200 až 250 miliard, ale ČEZ by si to koupil za svoje,“ prohlásil Babiš v debatě na TV Nova. Fiala mu oponoval, že jeho návrhy jsou pro rozpočet příliš nákladné.

Minoritní akcionáři ČEZ se dlouhodobě domáhají toho, aby stát ČEZ buď zestátnil, nebo přestal činit kroky, které podle nich znehodnocují jejich akciové podíly. Fiala loni na podzim řekl, že vytěsnění menšinových akcionářů nechystá. „Bývalý premiér Andrej Babiš dnes pro Bloomberg k ČEZ neřekl nic jiného než toto: Nedává smysl dál pokoutně a s trapným odůvodněním okrádat menšinové akcionáře ČEZ jako to činí Petr Fiala a Zbyněk Stanjura,“ komentoval Babišova slova známý minoritář ČEZ Michal Šnobr na síti X. „Stoprocentně státní ČEZ dá státu v energetice křídla a daňový poplatník i spotřebitel na tom vydělá,“ dodal.

Musíme investovat. A zvyšovat důchody

Babiš také slíbil, že jeho vláda by opustila úsporná opatření stávajícího kabinetu. Česko se podle něj nachází v krizi, ze které se musí proinvestovat. „Musíme investovat, investovat, investovat – a za pár let se nám to vrátí," řekl. Bývalý premiér dodal, že by snížil administrativní výdaje, omezil dotace na elektromobily a pro některé nevládní organizace, „posílil“ daňový systém a bojoval proti daňovým únikům.

Podle něj by tato opatření přinesla do státní kasy desítky miliard korun na investice do silnic, nemocnic a na rychlejší zvyšování penzí, aniž by bylo nutné zvyšovat daně nebo rozpočtový schodek.

Koruna chrání ekonomiku

Expremiér a dle žebříčku miliardářů e15 šestý nejbohatší Čech také neplánuje učinit žádné kroky k zavedení eura. Ačkoliv vnímá přínosy společné evropské měny pro podnikatele, koruna podle něj pomáhá České národní bance chránit domácí ekonomiku před vnějším otřesy. Centrální bance ale zároveň Babiš vytkl, že drží příliš vysoko úrokové sazby a prodražuje tak úvěry. „Pokud jsme se všichni shodli na tom, že nechceme přijmout euro, měla by centrální banka držet korunové úrokové sazby na stejné úrovni jako v eurozóně,“ řekl.

Ve víkendové televizní diskusi na CNN Prima News Babiš prohlásil, že v případě volebního vítězství by ANO nevstoupilo do koalice s ODS, které průzkumy přisuzují druhé místo. „Potřebujeme mít maximum hlasů, těch 2,4 milionu, to by bylo skvělé, tak, aby nás nikdo neobešel, a v podstatě abychom mohli vládnout s nějakou tolerancí,“ řekl.

VIDEO:Andrej Babiš v Partii CNN Prima News