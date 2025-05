Hnutí SPD předběhlo Starosty. ANO si pohoršilo, tvrdí průzkum Ipsos

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,4 procenta hlasů. Od konce března si ale pohoršilo o více než jeden procentní bod. Mírně naopak posílala koalice Spolu, kterou by volilo 21,7 procenta lidí. SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory je před hnutím STAN. Do Sněmovny by se dostalo šest subjektů, Motoristé by potřebnou pětiprocentní hranici nepřekonali. Vyplývá to z volebního modelu agentury Ipsos. Průzkum se uskutečnil 28. dubna do 4. května a zúčastnilo se ho 1045 lidí.