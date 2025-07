Průzkum Ipsos: ANO roste, Spolu drží druhé místo, Starostové předstihli SPD

Hnutí ANO si v červnovém volebním modelu agentury Ipsos polepšilo proti květnu o jeden procentní bod na 35,1 procenta. Vládní koalice Spolu stoupla o necelý procentní bod na 21,4 procenta. Bitcoinová aféra se tak na jejích preferencích negativně neprojevila. Ve Sněmovně by byli i Starostové, hnutí SPD, Piráti a koalice Stačilo!. Průzkum se uskutečnil od 24. do 29. června a zúčastnilo se ho 1035 lidí.

Starostové se v červnu dostali na třetí místo. Přeskočili SPD, které kandiduje spolu se třemi menšími stranami, s PRO, Svobodnými a Trikolorou. V květnu byli Starostové pod deseti procenty, v červnu se dostali na 10,8 procenta. SPD si navzdory ztrátě třetího místa také mírně polepšilo, a to na 10,5 procenta.

Rostli i Piráti, kteří se pro volby spojili se Zelenými. Z rovných šesti procent se dostali na 6,7 procenta. Předstihli tak koalici Stačilo!, která klesla na 5,7 procenta. Motoristé sobě stále zůstávají pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro zisk mandátů ve Sněmovně. Mají 4,5 procenta.

Agentura upozornila na to, že statistická odchylka se v případě subjektů kolem pětiprocentní hranice pohybuje v rozmezí plus minus 1,5 procentního bodu. U větších stran je to až plus minus 3,5 bodu.

Další strany už mají odstup od pěti procent výraznější. Přísahu by volilo 2,4 procenta lidí, SOCDEM by dostala 2,3 procenta hlasů. Předsednictvo sociálních demokratů vyzvalo minulý hnutí Stačilo!, ve kterém figurují komunisté, ke společnému postupu do říjnových sněmovních voleb. S komunisty jednali sociální demokraté o spolupráci v zimě, nakonec se nedohodli. O aktuální výzvě budou představitelé obou subjektů teprve jednat.

K volbám by přišlo 62 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta. "Na konci června platilo, že 44 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou," uvedla agentura.

Stejné pořadí na čele je i ve volebních modelech jiných agentur. Ve všech vede hnutí ANO s odstupem před koalicí Spolu. Na dalších místech už se mohou průzkumy lišit. Například v nejnovějším modelu agentury STEM je třetí SPD před STAN, do Sněmovny by se ale podle něj nedostalo Stačilo!.

