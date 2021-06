STAN chce do čela MPO exšéfa plzeňské Škodovky Josefa Bernarda | E15.cz

Bývalý šéf Škody Transportation a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard je kandidátem Starostů a nezávislých na ministra průmyslu a obchodu. Deníku E15 to řekl zdroj blízký vedení hnutí, Bernard zájem o vládní křeslo nevyloučil. Usiluje o něj i současný poslanec Pirátské strany Martin Jiránek. A pokud by po podzimních sněmovních volbách znovu sestavovalo vládu ANO, ve vedení rezortu by zřejmě pokračoval Karel Havlíček.

Bernard potvrdil, že je odborníkem STAN na průmysl a obchod. „Jsem za tuto oblast zodpovědný a připravuji k ní akce pro volební kampaň. Požádal mě o to předseda Starostů Vít Rakušan,“ řekl Bernard.

Současný náměstek plzeňské hejtmanky chce podle svých slov zúročit zkušenosti z působení ve velké strojírenské firmě. V někdejší Škodě Plzeň začínal jako dělník, ve Škodě TS pak řídil personalistiku. Generálním ředitelem Škody Transportation byl v letech 2010 až 2015.

Hejtmanem by Bernard za ČSSD. V loňských krajských volbách byl v čele čtyřkoaliční sestavy vedené STAN. Letos je lídrem dvojbloku Pirátů a Starostů na Plzeňsku. Bernard má tedy velkou šanci získat poslanecký mandát, což by mu jako možnému ministrovi průmyslu usnadnilo práci při prosazování zákonů.

Na stejnou vládní funkci jako Bernard se však podle dostupných informací intenzivně připravuje také místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Jiránek (PS). Ten je lídrem společné kandidátky Pirátů a STAN v Královéhradeckém kraji. Zájem o křeslo šéfa rezortu průmyslu má i další pirátský poslanec Petr Třešňák.

„Jsou mladí a dynamičtí, ať si to zkusí. Nemáme s Piráty rozbroje. Spory o vládní posty by byly to poslední, co by nás mohlo rozdělovat,“ dodal Bernard.

Dalším jistým adeptem na příštího ministra průmyslu je ten současný Karel Havlíček. I když není členem ANO, povede kandidátku formace Andreje Babiše v Jihočeském kraji. Rozhodl o tom o minulém víkendu regionální sněm hnutí. „Karel Havlíček projevil o vedení kandidátky zájem. Je to celorepublikově známý politik a hlavně velmi úspěšný ministr,“ uvedl předseda buňky Roman Kubíček.

Kromě Havlíčka se ANO v letošním klání o sněmovnu spolehne i na další členy vlády, byť s výjimkou premiéra Babiše a ministra životního prostředí Richarda Brabce nikdo z nich členem hnutí není. Na jižní Moravě povede kandidátku ANO ministryně financí Alena Schillerová a na Královéhradecku šéfka rezortu pro místní rozvoj Klára Dostálová. Babiš bude stejně jako minule usilovat o hlasy voličů ve Středočeském kraji.