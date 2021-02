Vznik jednoho volebního obvodu rozděluje politiky. Nahrává Babišovi a Okamurovi | E15.cz

Bude záležet na postoji ANO, kterému se tento model nahrávající silným lídrům zamlouvá, a na KSČM. Ústava u volebních norem vyžaduje shodu obou komor parlamentu. Přestože premiér Andrej Babiš řekl, že si k verdiktu soudu nejprve nechá vypracovat rozbory, někteří představitelé ANO už o variantě jednoho volebního celku hovoří. „Nevylučuji tuto možnost, ale to neznamená, že ji upřednostňuji,“ řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovny Radek Vondráček.

Ani exministryně spravedlnosti a předsedkyně sněmovního petičního výboru Helena Válková (ANO) by celorepublikový obvod nezavrhovala. „Neměli bychom se upnout pouze na zachování 14 volebních krajů a nerozvíjet ještě jedno rezervní řešení,“ uvedla. Myšlenku jediného obvodu označila Válková za „odvážnou“. Komunisté se zatím nerozhodli. „Jednáme o tom. V úterý budeme mít stanovisko,“ reagoval šéf strany Vojtěch Filip. Naopak ODS, Piráti, KDU-ČSL nebo hnutí Starostové a nezávislí jsou pro zachování současných obvodů, které kopírují územní členění. Tomu pak odpovídá i složení dolní komory. Stejný názor převažuje i mezi odbornými členy sněmovní ústavní komise.

„Považuji za vhodné sepětí poslanců s jejich regiony, takže bych kraje jako volební obvody v nějaké podobě zachoval,“ míní šéf občanských demokratů Petr Fiala. Místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal považuje snahy o jeden volební obvod za nebezpečné.

„Politický život by se ještě více koncentroval do Prahy a regiony by měly ve sněmovně ještě menší hlas,“ varuje. Podobně argumentují i ústavní právníci. „Jsme zvyklí volit poslance, kteří žijí v regionech, kde žijeme i my jako voliči. Máme zkrátka tendenci mít ve sněmovně svého poslance. Jeden celostátní obvod to eliminuje,“ uvedl Jan Kysela. Jeden volební obvod přitom platí v Česku při volbách do Evropského parlamentu. To se však bojuje o dvě desítky křesel, a nikoliv o dvě stovky.