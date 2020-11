Volby USA | Americké akcie zareagovaly na volební dění výrazným růstem | E15.cz

Americké akcie výrazně posílily, třebaže výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech byl nejistý. Možná patová situace v Kongresu, tedy pokud se nepodaří demokratům ovládnout Senát, vzbuzuje optimismus investorů. Znamenalo by to pro ně, že by nebylo snadné prosadit jakoukoli zásadní změnu.