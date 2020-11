Volby USA | Biden má podporu u 119 periodik. Trump jen šesti | E15.cz

Washington Post, The New York Times, USA Today, Star Tribune či Chicago Tribune. To je jen nepatrný výčet tištěných deníků, které v nadcházejících prezidentských volbách vyjádřily podporu demokratickému kandidátovi Joeovi Bidenovi. Podporu má i u redakcí týdeníků The Chicago Crusader, Austin Chronicle nebo Washington Jewish week.

„Biden nabízí otřesenému národu klid,“ uvádí deník USA Today a doplňuje, že by současnou koronavirovou krizi zvládl lépe než prezident Trump. Důvod? Podle vyjádření ctí USA Today za celou dobu své existence základní lidské hodnoty jako například odpovědnost, pravdivost, odpor proti rasismu a další. „Donald Trump všechny tyto hodnoty pošlapal. Za dobu vlády učinil více než 20 tisíc falešných nebo zavádějících rozhodnutí, chrlil proudy invektiv na své kritiky, obchodoval s rasovým strachem a vládl spíše jako vůdce červených států než USA. Navíc neúnavně útočí na svobodný tisk,“ shrnul svůj názor deník USA Today, jenž Bidena označuje jako „protiklad“ současného prezidenta.

Kromě pravidelně vycházejících deníků, týdeníků, měsíčníků a magazínů má Biden podporu také u prakticky všech univerzitních médií ve Spojených státech.

Přání na změnu hlavy Spojených států ale nevyjadřují média pouze ve Spojených státech. Biden zabodoval i u periodik z Evropy, Austrálie či Mexika. Především ve Velké Británii boduje demokrat u velkých jmen. Svou podporu kandidátovi na prezidenta vyjádřil například britský The Guardian či The Observer. Přidal se i další britský týdeník The Economist, pro který to navíc byla první taková podpora amerického prezidenta od roku 1980. Tehdy se postavil na stranu Ronalda Regana.

„Biden je dobrým člověkem, který může v Bílem domě obnovit stálost a zdvořilost. Pokud vyhraje, začne dlouhý a obtížný boj dát znovu dohromady zlomenou zemi,“ uvedl The Economist na podporu Bidena. Naopak současného prezidenta Trumpa nechválí. „Nikdy se nesnažil zastupovat ty Američany, kteří ho nevolili. Vlastnost, která jej během jeho funkčního období nejvíce charakterizovala, je pohrdání pravdivými fakty,“ doplnil The Economist komentář na Trumpovo působení v Bílem domě.

A právě současný prezident je tím, od kterého se americká i světová média spíše distancují a dávají přednost jeho sokovi. Jedním z deníků, který si přeje Trumpovo setrvání ve funkci, je New York Post. „Můžeme se vrátit k výbušnému vytváření pracovních míst, zvyšování mezd a obecné prosperitě, kterou jsme měli před pandemií. Můžeme mít ekonomickou svobodu. Můžeme nechat strašný rok 2020 za sebou a znovu učinit Ameriku skvělou. To vše dokážeme - pokud se 3. listopadu rozhodneme správně,“ burcuje americký deník.

„Biden by v případě vítězství znovu otevřel dveře Číně. Navíc jeho postup a návrhy v této těžkých časech koronavirové krize nebyly oslnivé. Jediné co udělal, byly návrhy na další a větši lockdown,“ pokračuje v kritice Bidena New York Post. „Jak tato kampaň jasně ukázala, Joe Biden je pouze loutkou v rukou demokratů. Málokdy klade otázky a striktně se drží svých názorů. Není důvod si myslet, že by jeho prezidentství bylo jiné,“ doplňuje deník, který by rád v Bílém domě opět viděl Donalda Trumpa.

Je však jedním z mála. Z denně vycházejících tištěných novin drží palce současnému prezidentovi jen desítka. Mezi nimi například Pittsburgh Post-Gazette, Boston Herald, The Washington Times nebo Las Vegas Review-Journal. Svůj „fanklub“ nemá Trump ani u periodik zahraničních, která jej během jeho funkčního období spíše kritizovala.

Média se pak vůči blížícím se volbám vymezují i jinak. Například magazín Time dal na svou obálku ne to, koho redakce podporuje, ale ilustraci se vzkazem Vote - volte. Spíše ambivalentně se k volbám v USA a podpoře daného kandidáta staví česká média, u většiny velkých deníků či serverů nebývá na rozdíl od Západu zvykem demonstrovat politickou angažovanost.