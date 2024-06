Americký prezident Joe Biden v první předvolební debatě na stanici CNN dnes obvinil svého republikánského oponenta Donalda Trumpa, že „odměňoval bohaté“ a „nechal ekonomiku v chaosu“, když odcházel z Bílého domu. Trump naopak obvinil Bidena, že svým vedením zapříčinil vysokou inflaci a negativní aspekty vlastních ekonomických výsledků přiřkl pandemii covidu-19.

„Inflace naši zem zabíjí,“ poznamenal Trump a uvedl, že vytvořil „největší ekonomiku v historii naší země“, než začala pandemie covidu-19.

Biden byl prvním, koho dnes dvojice moderátorů požádala o odpověď. Ta byla očividně pečlivě připravená, podotýká deník The New York Times (NYT); demokrat s mírně chraplavým hlasem mluvil velice rychle, kritizoval stav americké ekonomiky v době, kdy ji přebíral po Trumpově mandátu v Bílém domě, a naopak vyzdvihl vlastní úspěchy; zmínil například větší dostupnost léků na předpis a tvorbu pracovních míst.

Trump dnes podle amerických médií projevil větší připravenost než v roce 2020, kdy se uchazeči o Bílý dům v debatě setkali naposledy. Úvodem argumentoval, že jím navrhovaná desetiprocentní cla na veškerý dovoz nezvýší spotřebitelům ceny, ale zabrání jiným zemím, aby Spojené státy „okrádaly“. Trumpova tvrzení o efektivitě tohoto opatření nicméně opakovaně zpochybnila řada analýz, podle kterých by cla mohla ve výsledku negativně postihnout americké domácnosti.

Biden byl v debatě nejistý, Trumpovo vystoupení bylo plné nepravd, píší v USA

Americký prezident Joe Biden svým výkonem v první předvolební debatě neuklidnil voliče, kteří mají obavy, že je na výkon funkce příliš starý. Před kamerami byl 81letý demokrat nejistý a zasekával se, uvádí ve svých hodnoceních americký tisk. Jeho 78letý republikánský soupeř a exprezident Donald Trump byl sebevědomý, ovšem jeho vystoupení bylo plné nepravdivých a zavádějících výroků.

„Možná největší otázkou před tímto večerem bylo, jak si povede Biden, vzhledem k silným obavám voličů ohledně jeho věku a bystrosti,“ napsal deník The Washington Post (WP). „Čtvrteční výkon nebyl dobrý. V některých momentech byl dokonce mizerný,“ pokračuje analýza.

Jak uvádí deník The New York Times (NYT), prezident měl od začátku přenosu chraplavý hlas. Podle agentury AP se často zasekával a měl problém dokončovat své argumenty a účinně útočit na svého oponenta i ve chvílích, kdy měl fakta na své straně. List The Wall Street Journal (WSJ) poznamenal, že mezi dvěma kandidáty není velký věkový rozdíl, ale Biden před zraky televizních diváků vypadal starší.

„Byl to ten druh vystoupení, kterého se demokrati obávali,“ uvádí WSJ. NYT zase napsal, že Biden potřeboval rozptýlit pochybnosti ohledně své mentální kondice, svým „nekoherentním“ výkonem je ale pouze rozdmýchal.

Trump byl na druhé straně sebevědomý a vyrovnaný, napsala AP. Zároveň ale ignoroval fakta ohledně potratů či imigrace a předkládal „nepravdivá tvrzení, prázdná superlativa a zřetelně přeháněl“. „Už to není žádné překvapení, ale Trumpovo vystoupení zahrnovalo tradiční proud nepravdivých a zavádějících tvrzení,“ dodává WP.

Jsem kompetentnější, řekl Biden. Věku navzdory

Dnešní debata mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a republikánem Donaldem Trumpem na stanici CNN se ve druhé polovině dotkla citlivého tématu věku obou uchazečů. Biden poznamenal, že jeho oponent ve volebním klání o Bílý dům je „jen o tři roky mladší“ než on, ale „mnohem méně kompetentní“. Trump Bidena vyzval, aby podstoupil kognitivní test a poznamenal, že on sám složil dva „na výbornou“.

„Polovinu mojí kariéry mě lidé kritizovali za to, že jsem byl v politice nejmladší, byl jsem druhým nejmladším zvoleným senátorem vůbec, a teď jsem nejstarším. Tenhle chlap (Trump) je o tři roky mladší a mnohem méně kompetentní,“ odpověděl 81letý Biden na dotaz o obavách voličů ohledně jeho věku.

Osmasedmdesátiletý Trump v odpovědi na tentýž dotaz zmínil kognitivní testy a připomněl, že nedávno vyhrál dva klubové šampionáty v golfu.

„Na to musíte být poměrně chytří a musíte být schopní odpálit míček na velkou vzdálenost. Já to dělám a on ne, “ poznamenal Trump na Bidenovu adresu a pokračoval: „(Biden) nedokáže odpálit míček na 50 yardů (asi 45 metrů). Vyzval mě ke golfovému zápasu, nedokáže odpálit míček 50 yardů. Mylsím, že jsem ve velmi dobré kondici, ve stejné, jako jsem byl 25, 30 let zpátky.“

Biden v reakci na Trumpovy poznámky zmínil výšku a váhu svého politického oponenta a poznamenal, že v golfu se s ním rád utká, „pokud si ponese vlastní tašku“. „Myslíte, že to zvládnete?“ tázal se ho.

Bidena a Trumpa od sebe dělí tři roky věku, až 73 procent amerických voličů však uvedlo, že Biden je podle nich příliš starý, než aby funkci prezidenta účinně vykonával. V případě Trumpa to bylo jen 42 procent voličů. Průzkum provedly The New York Times a Siena College letos v únoru.

Deník The New York Times podotýká, že z reakcí Bidenových podporovatelů na sociálních sítích je evidentní, že některé nepotěšil dnešní prezidentův výkon v debatě, konkrétně jeho místy chvějící se hlas, nesourodé odpovědi a očividné zmatení citelné z některých jeho odpovědí.

Trump v debatě s Bidenem odmítl jasně slíbit, že uzná výsledek voleb

Republikán Donald Trump hodlá uznat výsledek nadcházejících amerických prezidentských voleb, pokud budou „férové, legální a dobré“. Výsledek minulých voleb při tom neuznal, jakkoli byly zcela regulérní. V debatě Trump opět vykresloval svou porážku v roce 2020 jako podvodnou.

„Mnohem raději bych uznal tyhle (poslední volby)...ale ty podvody a všechno byly směšné,“ řekl Trump. Vyjádření přišlo na konci duelu s Bidenem, kdy exprezident celkem třikrát dostal otázku, zda uzná výsledky listopadových voleb nehledě na vítěze. Ani jednou takovouto jasnou záruku neposkytl.

Na vývoj po posledních prezidentských volbách v USA se vážou dvě obžaloby proti Trumpovi. Prokurátoři exprezidentovi mimo jiné připisují spiknutí s cílem odepřít Američanům volební právo a snahu narušit chod Kongresu. Obvinění pramení z Trumpova nátlaku na aktéry volební schůze Kongresu 6. ledna 2021 nebo z plánu předložit zákonodárcům falešné seznamy volitelů, které mu připisovaly vítězství ve státech, kde prohrál.

„On mě obžaloval, protože jsem byl jeho politický protivník,“ pronesl dnes Trump o Bidenovi a zopakoval tak své nepodložené tvrzení, že Bílý dům má přímý vliv na trestní stíhání jeho osoby.

Trump v týdnech po volební porážce v listopadu 2020 ve svých veřejných prohlášeních trval na tom, že mu volby „byly ukradeny“, čímž burcoval radikální část svých příznivců. Situace vyvrcholila 6. ledna 2021, kdy se obě komory amerického Kongresu chystaly na společném zasedání stvrdit Bidenovo volební vítězství. Trumpovi stoupenci se před budovou střeti s policií a nakonec se jim podařilo přes její zábrany proniknout dovnitř. Útok na jeden ze symbolů americké demokracie tehdy vyústil v několik úmrtí.

Zvláštní vyšetřovací výbor americké Sněmovny reprezentantů o necelé dva roky později došel k závěru, že Trump jako tehdejší prezident „zanedbával svoji povinnost“ nejen svojí provokativní rétorikou v období bezprostředně po volbách, ale i v průběhu nepokojů u Kapitolu, kdy více než tři hodiny nereagoval na žádosti svých spolupracovníků i členů své rodiny, aby vyzval k zastavení nepokojů a povolal bezpečnostní složky.