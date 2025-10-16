Čipový gigant TSMC zaznamenal rekordní zisk, růst táhne umělá inteligence
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) podle výsledkové zprávy zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk o více než 39 procent, na 452,3 miliardy tchajwanských dolarů (dále TWD; 307,8 miliardy korun). Růst je podpořen silným zájmem o čipy pro umělou inteligenci, který podle firmy bude i nadále růst. TSMC se zároveň připravuje na pokračující poptávku a zvažuje investice v USA, kde čelí i hrozbám z obchodní politiky.
TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a uplynulé čtvrtletí bylo šesté v řadě, kdy firma zvyšovala zisk dvouciferným tempem. Dvacítka analytiků v anketě společnosti LSEG SmartEstimate v průměru očekávala, že firma zvýší zisk na více než 417 miliard tchajwanských dolarů. Odhady SmartEstimate se opírají o prognózy analytiků, jejichž odhady jsou dlouhodobě přesnější, uvedla agentura Reuters.
Čisté tržby se meziročně zvýšily o více než 30 procent na téměř 990 miliard TWD (673,8 miliardy korun). Na čtvrté čtvrtletí firma očekává růst tržeb až o 24 procent.
Management předpokládá, že velmi silná poptávka po aplikacích s umělou inteligencí bude pokračovat. Nadále proto očekává, že kapitálové výdaje za celý letošní rok dosáhnou až 42 miliard dolarů (876 miliard korun). TSMC účtuje v tchajwanských dolarech, ale protože působí globálně, prognózy často uvádí v amerických dolarech. Negativní dopady na podnikání by podle firmy ale mohla mít americká cla a výkyvy směnných kurzů.
Nejistota kvůli clům Trumpa
K zákazníkům TSMC patří mnoho velkých počítačových a internetových firem, včetně amerických podniků Nvidia či Apple. Management uvedl, že poptávka po aplikacích AI je silnější, než se zdálo ještě před třemi měsíci. Při plánování na příští rok ale firma bude obezřetná.
Obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a hrozby zavedením cel na polovodiče vyvolaly v globálním sektoru výroby čipů znepokojení. Trump se snaží globální firmy nalákat do Spojených států a společnost TSMC už na jaře oznámila, že v USA investuje 100 miliard dolarů a postaví tam pět závodů na výrobu čipů. To je nad rámec už dříve oznámené investice v objemu 65 miliard dolarů, která počítá s výstavbou tří továren v Arizoně. Jedna z nich už je v provozu.
Nizozemský výrobce zařízení pro výrobu integrovaných obvodů ASML, mezi jehož klíčové zákazníky patří i TSMC, ve středu oznámil, že zakázky za třetí čtvrtletí překonaly očekávání. Firma ale v příštím roce očekává citelný pokles poptávky z Číny. V úterý jihokorejský podnik Samsung Electronics uvedl, že očekává největší čtvrtletní zisk za poslední tři roky, a to také díky silnému zájmu o AI.
Akcie TSMC od začátku letošního roku zpevnily zhruba o 38 procent, navzdory nejistotě ohledně amerických cel. Širší akciový trh na Tchaj-wanu vykazuje růst asi o 20 procent.