Válka v Izraeli ONLINE: Brzy uvidíte Gazu zevnitř, řekl vojákům ministr | e15.cz

Britský premiér Sunak přicestoval do Izraele, navštíví i další země regionu

Britský premiér Rishi Sunak dnes přiletěl do Izraele, kde má v plánu jednání se svým kolegou Benjaminem Netanjahuem i prezidentem Jicchakem Herzogem. Informoval o tom zpravodajský server BBC News, podle nějž Sunak při příletu do Tel Avivu odsoudil útok radikálního palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října a zopakoval, že Británie stojí po boku Izraele. Sunak by měl během své dvoudenní cesty navštívit i další země regionu.

Útoky Hamásu na Izrael byly "nevýslovný, strašlivý teroristický čin", řekl Sunak, který do Izraele přicestoval den poté, co v zemi jednal americký prezident Joe Biden. Sunak se podobně jako šéf Bílého domu chce v Izraeli zasadit mimo jiné o rychlé dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy, které Izrael v reakci na krvavý útok Hamásu ze 7. října odřízl od dodávek energie, potravin i vody.