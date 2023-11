Válka v Izraeli ONLINE: Hamás propustil 13 izraelských rukojmí | e15.cz

Hamás propustil další skupinu rukojmích, 14 Izraelců a tři cizince

Hamás propustil v Pásmu Gazy další skupinu rukojmích zajatých při říjnovém útoku na Izrael. S odkazem na informace Červeného kříže to na sociální síti X napsal mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Podle něj jde o 14 Izraelců a tři cizince. Zástupci Hamásu uvedli, že Červenému kříži předali 13 Izraelců, tři Thajce a jednoho Rusa, napsala agentura Reuters.

Drobný rozdíl v počtech propuštěných zajatců vysvětlují izraelská média tím, že ruský občan má dvojí občanství, a proto jej lze považovat i za Izraelce.

Podle Hagariho 13 osvobozených rukojmích převezli pracovníci Červeného kříže přes hraniční přechod Rafáh do Egypta a dále do Izraele, kde už si je převzala armáda. Jeden člověk ve vážném stavu byl ihned letecky přepraven do nemocnice. Druhá skupina čtyř propuštěných rukojmích cestuje odděleně.