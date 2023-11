Válka v Izraeli ONLINE: CIA a Mossad jednají o dalším příměří v Gaze | e15.cz

USA žádají Izrael, aby předešel vysídlování civilistů na jihu Pásma Gazy

Pokud by vysídlování civilistů na jihu Pásma Gazy nabralo stejné rozměry jako to na severu oblasti, přesáhlo by to kapacity jakékoliv humanitární pomoci. Novinářům to řekl vysoce postavený americký představitel, informovala dnes agentura Reuters. Spojené státy proto podle Washingtonu žádají Izrael, aby případná postupující vojenská operace na jihu Pásma Gazy brala větší ohledy na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu a předešla právě rozsáhlému vysídlování civilních obyvatel.

Pásmo Gazy, které je pod správou radikálního palestinského hnutí Hamás, je od 7. října centrem bojů mezi Hamásem a Izraelem. Izrael apeloval na civilisty, aby se přesouvali do jižní části oblasti, kde jsou teď zhruba dva miliony lidí. Od pátku v oblasti panuje příměří dojednané výměnou za propuštění rukojmích zajatých Hamásem během útoku na Izrael, nyní je o dva dny prodloužené.